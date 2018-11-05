En ufak risk sert hareketleri tetikleyebilir

Küresel ticaretteki iyimserlik TL’nin değer kazanmasına neden olmasına karşın, enflasyon halen en büyük risk olmayı sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta hükümetin daralan sektörleri canlandırmak için devreye aldığı vergi indirimlerinin bütçe disiplinini bozma olasılığı TL'nin bir miktar düşmesine neden oldu, ancak küresel piyasalarda risk iştahının artması TL'deki iyimser havanın devam etmesini sağladı. Diğer yandan ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi iyimserliği artırdı ve dolar 5.45 liranın altını gördü.

Ancak, enflasyon hâlâ en büyük risk olmayı sürdürüyor. Türkiye, Arjantin'den sonra en yüksek enflasyon ve faize sahip ülke. Uzmanlara göre, ticaret savaşlarını sona erdirecek adımların atılmasıyla risk iştahının artması yabancı yatırımcıların tekrar gelmesini sağlayabilir. Küresel piyasalardaki kaygıların azalmasının Türkiye'nin cazibesini artırabileceğini belirten analistler, bunun ekonomiyi iyileştirici seviyelerde olması için sıkı maliye politikasının devamlılıkla yürütülmesi ve enflasyonda da düşüşün devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi durumda en ufak bir iç ya da dış riskin sert hareketlerin tekrar yaşanmasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu açıdan bugün açıklanacak enflasyon rakamları oldukça önemli ve eylül ayında 15 yılın zirvesine çıkan enflasyonda görülecek gerileme TL'nin haftaya pozitif başlamasını sağlayabilir. Eylül ayını aşan daha yüksek bir enflasyon oranı aynı zamanda faiz tartışmalarını da yeniden gündeme getirebilir.

EN KÖTÜSÜ GERİDE KALMADI

Uzmanlar ekim ayı enflasyon rakamlarında gerileme yaşansa da en kötünün geride kaldığını söylemek için henüz erken olacağı görüşünde birleşiyor. Şeker Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, “Kasım itibarıyla vergi indirimlerinden yıl sonu enflasyonuna aşağı yönlü 1-1.5 puanlık katkı olacak. Buna ek olarak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamındaki indirimler de enflasyonu sınırlandırıyor” değerlendirmesi yaptı. Her iki faktörün de ocak ayı itibarıyla pozitif etkisinin sona ereceğine dikkat çeken Gönençler, “Ocak ayında indirimlerin geri alınacak olması enflasyonda yükseliş ihtimalini beraberinde getiriyor. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 26 hatta 27'ye doğru yükseldiğini görebiliriz” diye konuştu.

TÜRKİYE SEKİZ ÜLKEDEN BİRİ OLABİLİR

ABD, Türkiye'nin başlıca ham petrol tedarikçilerinden İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımlarını bugün başlatacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise ABD'nin İran'a yönelik ambargosuna ilişkin, “İlk bilgiler Türkiye'nin muaf olduğu yönünde. Petrol haricinde neyi kapsıyor göreceğiz” dedi. Öte yandan iki kaynağın Reuters'ın verdiği bilgiye göre ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Bakan Pekcan'ın açıklaması Türkiye'nin söz konusu sekiz ülkeden biri olabileceği algısı yarattı. Bu da TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterenlerden biri olmasını sağlıyor.