Enflasyon kampanyası maaş zammını etkiler

Milyonlarca işçiye, emekliye, memura kötü haber. “Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası” tutarsa enflasyonun geçici olarak düşmesi iyi bir gelişme olacak. Ancak işçi, memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaş zammı ise otomatik olarak düşecek. Kampanya dışında tutulan vergilere de yüksek zam gelecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonu indirmek için başlattığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası” tutarsa enflasyon geçici olarak bir miktar azalacak ancak milyonlarca işçi, memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaş zammı otomatik olarak düşecek. Buna karşılık kampanya dışında tutulan yeni yıl vergileri ise olağanüstü oranlarda zamlanacak. Bu nedenle kampanyanın memur ve emeklilere verilecek enflasyon zammını aşağı çekmek için özellikle yapıldığından endişe ediliyor.

İKİ KOLDAN VURACAK

Bakan Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı kampanya, memurların enflasyon farkıyla emeklilerin yeni yıl zammını iki koldan vuracak. Kampanyanın maaş zamlarında yol açacağı olumsuz etkilerden ilki, yılın sonuna kadar zamların durdurulmasıyla, ikincisi de özellikle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sepetinde yer alan mal ve hizmetlerde yapılacak yüzde 10'luk indirimle ortaya çıkacak. Bu sayede enflasyon geçici olarak düşürülebilirse, bu geçici düşüş milyonlarca çalışan ve emeklinin zammını kalıcı olarak aşağı çekecek.

HER ŞEYE ZAM GELDİ

Ekonomi yönetimi, bu yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde 45, sanayide yüzde 70'e varan oranlarda zam yaptı. Aynı şekilde doğalgaz fiyatlarına yılın başından bu yana yapılan zam yüzde 35'e ulaştı. İşin ilginç yanı konutlarda doğalgaz ve elektrik zamlarının yüzde 30'luk, sanayi doğalgazındaki zammın da yüzde 48'lik büyük kısmı ağustos, eylül ve ekim aylarında yapıldı. Zamlar bunlarla kalmadı; döviz kuru ve faiz artışlarıyla iğneden ipliğe hemen her şeyin fiyatı arttı. Bu zamlar hem üretici fiyatlarını (ÜFE) hem de tüketici fiyatlarını birlikte vurdu.

ÜFE zamları yılbaşında emlak ve taşıt vergileri başta olmak üzere tüm vergi ve harçlarla trafik cezaları gibi devletin kestiği cezalara gelecek zam oranlarını belirleyen ve ekim enflasyonuyla netleşen “yeniden değerleme oranını” yukarı itti.

Dolayısıyla ekonomi yönetimi, yılbaşında vatandaşın üzerine yağdıracağı vergi ve ceza zammını garantilemiş oldu.