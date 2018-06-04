Enflasyona da af gelsin!

TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu. Bu da son 15 yılın en yüksek mayıs ayı enflasyonu. Geçen sene mayıs ayında vatandaşın cebindeki 100 liranın alım gücü bu yıl 87.5 TL'ye indi. Türkiye ise 20 gün sonra seçime gidiyor. Hal böyle olunca vatandaşın aklına da 'hazır seçim varken enflasyon canavarına da bir af gelemez mi?' sorusu geliyor.

Hükümet seçim zamanı yine bonkör davrandı! Emeklilere dini bayramlar öncesinde yılda iki defa olmak üzere biner lira ikramiye ödenecek. Yaklaşık 13 milyon bina imar affından yararlanacak. Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, askerlikle, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulacak.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK YAŞLI AYLIĞINA ZAM

Genç girişimcilere daha önce verilen desteklerin genişletildi. 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecekler. Bu masrafları devlet ödeyecek. Yaşlılık maaşında düzenleme yapıldı. 65 yaş üstü ve 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığının da 266 liradan 500 liraya çıkarıldı.

ÜNİVERSİTE AFFI VE 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Üniversitede okurken öğretimine devam edemeyenlere dönüş affı getirildi. Yaklaşık 500 bin kişi bu durumda. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ak Parti Seçim Beyannamesi’nde 3600 ek gösterge açıklamasını yaptı. Erdoğan, “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkaracağız” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK SEÇİM SONRASINA

Her seçim dönemi gündeme gelen bedelli askerlik konusunda da Başbakan Binali Yıldırım topu seçim sonrasına attı. “Askerlik için birikmiş 5.5 milyon var. Silah altına almak 16 yıl sürer. Bir şekilde çözmemiz lazım” dedi.

ENFLASYONA DA BİR AF!

Bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası da akıllara bu durum geldi. Gelen rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.62 arttı. Bu rakam son 15 yılın en yüksek Mayıs ayı enflasyonu olarak kayda geçti. Enflasyonda yeni baz hesabına geçildiğinden beri AKP hükümetinin gördüğü en yüksek yıllık enflasyon gerçekleşti. Geçen sene mayıs ayında vatandaşın cebindeki 100 liranın alım gücü bu yıl 87.5 TL’ye indi. Yani vatandaşın cebinde duran para çıkarmadan uçtu gitti.

İster istemez vatandaşın aklına da ‘seçim zamanı şu enflasyona da bir af gelse iyi olmaz mı? sorusu geldi!