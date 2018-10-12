Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na restoranlardan destek geldi

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin ilk kez, ürün stoku olmadan çalışan hizmet sektörünün emek yoğun temsilcisi restoranlarımız ile enflasyon mücadeleye %10 indirimle destek vermekten kıvanç duyuyoruz. ” denildi.
İndirim kampanyasına katılan TURYİD’in üyesi restoranlar arasında Ulus 29, Big Chefs, Happy Moon’s, Nusr-Et, Parle, Welldone, Sortie ve Sushi Co gibi mekanlar da bulunuyor.
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