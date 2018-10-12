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Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na restoranlardan destek geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Enflasyon ile Mücadele Planı' kapsamında şirketlerden istediği yüzde 10 oranında indirim çağrısına Türkiye'nin önde gelen lüks restoranları da katıldı.

Sozcu.com.tr
android-time 07:41 12 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na restoranlardan destek geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Enflasyon ile Mücadele Planı' kapsamında şirketlerden istediği yüzde 10 oranında indirim çağrısına Türkiye'nin önde gelen lüks restoranları da katıldı.

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD)  tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin ilk kez, ürün stoku olmadan çalışan hizmet sektörünün emek yoğun temsilcisi restoranlarımız ile enflasyon mücadeleye %10 indirimle destek vermekten kıvanç duyuyoruz. ” denildi.

ÜYELERİ KİMLER?

İndirim kampanyasına katılan TURYİD’in üyesi restoranlar arasında Ulus 29, Big Chefs, Happy Moon’s, Nusr-Et, Parle, Welldone, Sortie ve Sushi Co gibi mekanlar da bulunuyor.

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