Enflasyonu gören indirime koştu

Yüzde 12.8’e ulaşan enflasyon, tüketiciyi indirim marketlerine yönlendirirken vatandaşın, promosyon dönemlerinde düşük gramajlı ürünlere talebi arttı.

Tarihi rekorlara imza attığı 2017 yılını yüzde 11.92'lik oranla kapatan enflasyon canavarı, alışveriş piyasasını da sil baştan değiştirdi. İlk dönemlerde düşük gelir grubuna dönük olarak açılan indirim marketleri, özellikle gıda enflasyonunda gelinen son noktanın ardından, orta gelirli vatandaşın da alışveriş noktası oldu. 2017'de süpermarket enflasyonu olarak da tabir edilen vatandaşın gerçek enflasyonunu yansıtan oran yüzde 12.8 olarak gerçekleşirken, tüketici ise indirim marketlerinde daha düşük gramajlı ürünlere koştu.

İNDİRİM MARKETLER ÖNDE

Ekonomi ile tüketici alışveriş davranışlarının öncü göstergesi olan ve halkın temel ihtiyaçlarını temsil ettiği hızlı tüketim pazarında geçen yıl yüzde 14'lük büyüme yaşandı. Nielsen'in ‘Perakende ve Alışverişçi Trendleri Raporu'na göre bu büyümenin temel kaynağı yüzde 9'luk artışla, gıda ve gıda dışı alandaki temel ürünlere yapılan zamlardan kaynaklandı. 5 puanlık artış ise ürünlerin satışlarındaki artıştan geldi. Geçen yıl özellikle dondurulmuş gıda, cilt bakım ürünleri, deodorant, beyaz peynir, bebek mendilleri, paketli ekmek, hazır puding, Türk kahvesi ve kuruyemiş, satışlarını artıran kategoriler oldu. Türkiye'de toplam 225 bin perakende alışveriş noktası bulunurken, son 12 yılda ise modern kanaldaki mağaza sayısı 4 katına çıktı. Özellikle indirim marketlerinin de dahil olduğu küçük süpermarketler geçen yıl yüzde 26 büyüme kaydederken, son dönemlerde atak yapan parfümeri zincirleri ise yüzde 34 büyüme gösterdi. Son 3 yılın rakamlarına bakıldığında ise mağaza sayıları açısından ulusal zincirler yüzde 26, indirim marketleri yüzde 64 ve lokal zincirler yüzde 14'lük büyüme kaydetti.

PROMOSYON BEKLENİYOR

Tüketici enflasyonuna bakıldığında ise gıda alanında yağlar ve süt ürünleri, enflasyonu yukarı çeken kalemler oldu. Alkolsüz içeceklerde de yüzde 13.9'luk artış yaşandı. Rapora göre fiyat artışları, tüketicileri promosyon dönemlerinde alışveriş yapmaya itti. 2016-2017 sonuçlarına göre, tüketiciler arasında gıda fiyatları için artış algısı çok ciddi bir yükselişle yüzde 69'dan yüzde 90'a çıkarken, promosyon duyarlılığı da yüzde 58'den yüzde 84'e çıktı. Öte yandan düşük fiyatlı ürünlerde daha büyük paketli alışveriş yapan tüketici, yüksek fiyatlı ürünlerde ise gramajı azalttı.

Kavundan ananasa döndük

Kategorilerin gramaj değişimlerine bakıldığında enerji içecekleri, bebek mendilleri, kuruyemiş, şampuan, bisküvi ve ayran gibi kategorilerde büyük gramaja geçiş trendi görülüyor. Yine rapora göre, bebek bezleri, gazlı içecekler, margarin, salça, çay ve süt kategorilerinde küçük gramaja geçiş trendi öne çıkıyor. Öte yandan, 2017 yılında özellikle avokado, muz ve ananas gibi ürünlerin satışlarında artış kaydedilirken, mandalina, kavun ve limon gibi ürünlerdeki büyüme ise toplam kategori büyümesinin altında kaldı.