2022 aylığı olarak da bilinen engelli maaşı ne kadar? 3 aylık engelli maaşı ne kadar 2018? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

3 aylık periyotlar halinde verilen engelli maaşlarına geçtiğimiz Temmuz ayında zam geldi. Adını kanun numarası olan ‘2022 sayılı Kanun’dan alan, 2022 aylığı olarak da bilinen engelli maaşı ne kadar oldu? 3 aylık engelli maaşı ne kadar? Merak edilen tüm detaylar için haberimize göz atmanız yeterli…

ENGELLİ YA DA 2022 MAAŞI NEDİR?

2022 maaşı, toplumda genel olarak engelli maaşı/aylığı olarak bilinen, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş olan, muhtaç kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında bağlanan aylıktır. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanıyor. Bu maaşlar 3 aylık periyotlar halinde ödenmektedir.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Engellilik oranı yüzde 40 – yüzde 69 arası olanların aylıkları 433,67 TL. Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olanların ise aylıkları 650,52 TL’dir.

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3 AYLIK ENGELLİ MAAŞI 2018 NE KADAR?2018 Temmuz – 2018 Aralık ayları arasında geçerli olmak üzere zamlı engelli Maaşları;

Engellilik oranı yüzde 40 – yüzde 69 arası olanlar üç ayda bir; 1.301,03 TL

Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olanlar üç ayda bir; 1.951,55 TL şeklinde gerçekleşti.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU 2018 NEREYE YAPILIR?

Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.

2022 ENGELLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Doğum tarihinin son rakamı 0 ila 5 olan kişilere her dönemin 5’inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 ila 6 olan kişilere her dönemin 6’ncı günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 ila 7 olan kişilere her dönemin 7’nci günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 ila 8 olan kişilere her dönemin 8’inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 ila 9 olan kişilere her dönemin 9’uncu günü