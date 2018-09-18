Engelli vergi indirimi evrak takibi sorgulaması nasıl yapılır? EVİSS sorgulama sayfası…

Engelli vatandaşların vergi avantajından yararlanabilmeleri için müracaatlarının akabinde gerçekleşmesi gereken bazı süreçler bulunmaktadır. Başvuruda bulunan her engelli vatandaşın dosyalarının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenebilmektedir. Peki, engelli vergi indirimi evrak takibi sorgulaması nasıl yapılır? Hepsi ayrıntıları ile haberimizde...

Engelli bireylerin resmi adıyla “sakatlık indirimi” halk arasında bilinen adıyla “vergi indirimi” başvurularında evraklarının hangi aşamada olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Engelli vergi indirimi evrak takibi sorgulaması nasıl yapılır? Merak edilen her şeyi tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz…

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ EVRAK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Engelli vatandaşların evrak takibi ile ilgili işlemleri evis üzerinden yürütülmektedir. EVİSs internet üzerinden vergi indirimi başvurunuzun hangi aşamada olduğunu gösteren evrak takip sistemidir.

Engelli vergi indirimi sorgulaması için sisteme TC Kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir. İşlemin hangi safhada olduğunu bilgisayar ortamında bulunduğunuz yerden sorgulayabilmek için ihtiyacınız olan 2 şey var internetli bilgisayar ve soyadı.

Sorgulama için öncelikle (http://eviss.ivdb.gov.tr/) bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada şu bilgileri sisteme girmeniz gerekiyor.

– TC Kimlik No

– Soyadı (Büyük harflerle )

EVİSS sorgulama ekranından şahsınızla ilgili iki bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak girdiğinizde dosyanızın hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.