Erdoğan: Abartılacak bir sıkıntı süreci değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Brunson olayının ekonomi ile yakından uzaktan alakası olmadığını söyleyen Erdoğan, "Şu an ülkemizdeki ekonomik sıkıntı öyle zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı süreci değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın son faiz kararının bankanın bağımsızlığının bir göstergesi olduğunu ancak kendisinin yüksek faize karşı olduğunu belirtti.

Erdoğan New York’ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide TCMB’nin son kararının yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm sağlanabileceği istikametinde atılmış olabileceğini belirterek, Merkez Bankası’nın bu konudaki öngörüsünün gerçekleşmesini temenni ettiğini söyledi.

TCMB Eylül ortasında güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üzerinde 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltmişti.

Erdoğan, faiz artışları ve bu artışların ekonomiye etkisini değerlendirirken, “Bu tabi Merkez Bankası’nın bağımsızlığının bir ifadesidir. Merkez Bankası bağımsızlığın bir ifadesi olarak faiz oranlarını buraya (yüzde 24) kadar çıkardı. Bunlar yine Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ama ben Türkiye’de herkes beni bilir, yüksek faize karşı olan birisiyim” dedi.

“Şu anda burada yine söylüyorum. Yüksek faize karşıyım, çünkü yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin, yatırımcının bu noktadaki adımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halbuki finans sektörü biliyorsunuz yatırımcıya, girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin. Üretim olursa istihdam olur, istihdam olursa ihracat olur. Böylece bir rekabet alanının içinde hareketlenme olur.”

“Bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde herhalde Merkez Bankası böyle bir kararı verdi” diyen Erdoğan “Temenni ediyorum ki o beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de olumsuz istikamette enflasyon durumu var. Enflasyonda da yüksek faiz yüksek enflasyonu getirir. Şu anda da bu temenni ederim ki tersi olur” dedi.

“MEVCUT SÜRECİ TÜRKİYE KENDİ İMKANLARIYLA KISA ZAMANDA AŞACAK”

Erdoğan, Türkiye’de ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson ile ilgili gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisine ilişkin bir soruya ise, “Tabi Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan bir alakası yoktur. 2008 yılında biz ekonomik sıkıntı yine yaşadık. Ve o ekonomik sıkıntı yaşandığı zaman benim bir ifadem olmuştu. Demiştim ki, ‘bu sıkıntı teğet geçecek’; ve sonra biz o ekonomik sıkıntıyı aştık ve Türkiye ciddi manada bir ekonomik rahatlama sürecinin içine girdi” dedi ve ekledi:

“Şu an ülkemizdeki bu ekonomik sıkıntı öyle zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Ve bunu da Türkiye kendi imkanlarıyla çok kısa zamanda aşacaktır. Bunun da emareleri görülmeye başlanmıştır ve bunun Brunson ile yakından uzaktan alakası yoktur.”

Ev hapsindeki ABD vatandaşı Brunson’ın durumu Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilimin yükselmesine yol açmıştı. Piyasalar 12 Ekim’de gerçekleşecek duruşmayı yakından takip ediyorlar.

REUTERS

