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Erdoğan ABD’li yatırımcılarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı'nda ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek. Toplantıya 30 civarında yönetici katılacak.

android-time 16:22 18 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Erdoğan ABD’li yatırımcılarla görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı'nda ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek. Toplantıya 30 civarında yönetici katılacak.

Habertürk.com’un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı’nda ABD’li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek. Gelen son dakika bilgisine göre, Beştepe’deki toplantıya 30 civarında yönetici katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye'de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD'li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.

Bu kapsamda AmCham (Türk Amerikan İaadamları Derneği) ve YASED üyesi en büyük Türkiye'de yerleşik firmalar olacak. Microsoft, Google gibi firmalar da olacak…

Son güncelleme: android-time 16:2318.09.2018
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