Erdoğan: Akkuyu’nun inşaatına bu yıl başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali hakkında açıklamalarda bulundu. "Akkuyu NGS inşaatına bu yıl başlıyoruz" diyen Erdoğan, "İnşaatın temelini kısa sürede Putin ile atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaatına bu yıl başlayacaklarını, inşaatın temelini kısa sürede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile atmayı planladıklarını dile getirdi.

Bu ay içerisinde Reuters’ta yetkililerin görüşlerine dayandırılarak yayınlanan haberde, Rus Enerji Şirketi Rosatom’un Akkuyu NGS’ye Türk ortak almak için yaptığı görüşmelerde hızlı mesafe alamadığı, santralin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı olması nedeniyle sembolik öneme sahip 2023 yılına yetişmesinin zor olduğu vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Doğalgaz Dağıtım Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Akkuyu NGS inşaatına bu yıl başlıyoruz. İnşaatın temelini çok kısa sürede Putin ile atmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu, Rus-Türk ortaklığıyla inşa edilip işletilecek.

Toplam 4,800 MV güçte dört reaktörden oluşacak santral projesinin mali büyüklüğü ise 20 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

AKDENİZ’DEKİ SONDAJ FAALİYETLERİ

Bugünkü törende Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili gerilime de değinen Erdoğan, “Dünyanın en gelişmiş sondaj gemilerinden birini ülkemize kazandırdık. Gemi ilk sondajını gerçekleştirmek üzere Akdeniz’e doğru yola çıkacak” dedi.

Türkiye Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi (EEZ) olarak bilinen sularındaki bazı bölgelerin Türkiye’nin ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yetki alanında olduğunu savunuyor.

Erdoğan bugün konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta (sondaj) adımı atılacaksa beraber atılacak, yatırım yapılacaksa beraber yapılacak. Kıbrıslı Türklerin hakkını kimse gasp edemez. Oluşturulacak heyet Kıbrıs açıklarında sondajı birlikte yapacak. Oradan ne çıkıyorsa, Kuzey de Güney de hakkını ona göre alacak. Bundan kesinlikle taviz veremeyiz.”

Geçtiğimiz ay Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’yi Akdeniz’deki sondaj gemisini engellemekle suçlamıştı. Avrupa Birliği Türkiye’den ‘iyi komşuluk ilişkilerini’ bozmamasını istemişti.

REUTERS