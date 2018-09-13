Erdoğan Kamu Personeline seslendi: Rakam değişmeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında faiz arttırımında kamu tasarrufuna kadar birçok konuya değindi. Erdoğan personel kısmında da bir tasarrufun yapılacağını dikkat çekerken, "Personel alımında da dikkatli davranıyoruz. Şu kadar kişi emekli oldu tamam o kadar kişi alabiliriz. Ama daha fazlasını almayacağız." dedi. Devlet Personel Başkanlığı'nın verilerine göre şu an kamuda 3 milyon 390 bin 738 kişi çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14:00’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesi açıklamalarda bulundu. Döviz’den kamu harcamalarına, tasarruftan, atılacak adımlara kadar birçok konuya değindi. Kamu personel sayılarında herhangi bir artış yaşanmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamuda her alanda ciddi bir tasarrufa gidiyoruz” dedi. Personel Başkanlığı’nın verilerine göre şu an kamuda 3 milyon 390 bin 738 kişi çalışıyor.

İşte bölüm bölüm kamuda çalışan personel sayısı;

Memur: 2 MİLYON 713 BİN 707

KİT ve Özel Kanuna Tabi Kurumlar: 144 BİN 138

Mahalli İdareler : 228 BİN 447

Özel Hükümlere Tabi ve Askeri Personel Sayısı: 304 BİN 446 KİŞİ

TOPLAM: 3 .390 BİN 738 KİŞİ

TASARRUF TEDBİRİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Kamuda çalışan personellerin emekli olanlar kadar personel alacağını söyleyen Erdoğan,” Cari harcamalar konusunda araçlardan binalara ve personele kadar geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları hem sayı olarak hem nitelik olarak sınırlandırıyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİDEN DEĞERLENDİRDİK

Erdoğan konuşmasının devamında, “Yine kirada bulunan birçok kuruluşları, tüm binaları yeniden değerlendirdik. Planlaması yapıldı ve bundan böyle kiracı olunan yerlerin hemen hemen tamamına yakınından çıkmak suretiyle gerçekleştireceğiz ve tasarrufta bulunacağız. Personel alımında da dikkatli davranıyoruz. Şu kadar kişi emekli oldu tamam şu kadar kişi alabiliriz. Ama daha fazlasını almayacağız. Böylece kamu harcamalarında yüksek olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek. Bütçe dengesine katkıda bulunacağız. Yani israf ekonomisi değil üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz.” dedi.