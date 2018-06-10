Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde yapıldı. Erdoğan Demirören'in tabutu daha sonra Fatih Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine çok sayıda siyasi ve iş adamı katıldı.

Törene Erdoğan Demirören’in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Erdoğan Demirören’in cenazesi saat 10.20 sıralarında Şişhane’deki Demirören Holding binası önüne getirildi. Erdoğan Demirören’in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi. Törende Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere ailesi, yakınları ve holding çalışanları hazır bulundu.

Törende konuşan Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu üyesi Koray Yanç, “Çok sevgili Erdoğan Demirören’imizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin ve nur içinde yatsın” dedi.

Daha sonra konuşma yapan imam Halil İbrahim Kurşun, Erdoğan Demirören ile 10 sene önce ablasının cenazesinde tanıştıklarını söyleyerek, “Kendisi gerek hocalara, gerek ilim adamlarına karşı son derece saygılı ve muhabbetli bir insandı” diyerek hayırlı hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Törene katılanlardan helallik alındıktan sonra dualar okundu.

Gözyaşları eşliğinde omuzlara alınan Erdoğan Demirören’in tabutu yeniden cenaze arabasına konularak Fatih Camii’ne götürüldü.

BAŞBAKAN: ÖMRÜNÜ MEMLEKET İÇİN, ÜLKESİNİN KALKINMASI İÇİN TÜKETTİ

İş adamı Erdoğan Demirören’in cenazesine katılan Başbakan Binali Yıldırım “Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cami girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisi ile Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. İyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz, Allah rahmeti ile muamele etsin, mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde Hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek. Allah o gün yardımcımız olsun. İmandan kitaptan ayırmasın” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ölüm haberinin arından Demirören ailesi ile telefonla görüştüğünü vurgulayarak, “Bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendi adıma, hem de cumhurbaşkanımız adına cenazeye katılıyorum” dedi.

TANSU ÇİLLER: MEKANI CENNET OLSUN

Törende konuşan eski başbakan Tansu Çiller, “Hanımefendi ile birlikte çok güzel çocuklar yetiştirdiler. Bundan sonra görev onların üzerinde. Mekanı cennet olsun. Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

ORHAN GENCEBAY: HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Demirören için çok sevdiği bir ağabeyi olduğunu söyleyen sanatçı Orhan Gencebay ise, “Ailesinin hepimizin başı sağolsun. Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Bu dünyadaki görevini en iyi şekilde yaparak Rabbin huzuruna kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, kalanlara sabırlar versin” şeklinde konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÜLKEYE BÜYÜK HİZMETLERİ VARDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mübarek günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. İş adamı olarak elbette Türkiye'ye büyük katkısı oldu. Aynı zamanda hayırsever bir iş adamıydı. Benim de ağabeyimdi. O bana kardeşim derdi. Ben ona ağabey derdim. Şahsi dostluğumuz vardı. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

SPOR BAKANI AŞKIN BAK: AMATÖR KULÜPLERİN BABASIYDI

Demirören’in İstanbul’daki amatör kulüplerin babası olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Çocukluğumuzda vefa stadında amatör küme maçlarını takip ederken hep şunu söylerlerdi. ‘Erdoğan bey bize yardım etti, kulübümüze destek oldu, şu desteği yaptı, bu desteği yaptı' İstanbul’daki amatör kulüpleri hepsinin babasıydı spor terimiyle. Çok büyük destekleri vardı. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken ve yöneticiyken hep bunlara şahit oldum. Başarılı bir iş adamıydı” şeklinde konuştu.

BAKAN ALBAYRAK: TÜRK ENERJİ CAMİASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan Demirören’in enerji sektöründe bir Türk firması olarak yaptığı yatırımlarla sektöre öncülük ettiğini söyledi.

Bakan Berat Albayrak hayatını kaybeden iş adamı Erdoğan Demirören için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, Türkiye'nin önemli bir iş adamını kaybettiğini vurgulayarak, “Enerji sektöründe önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Bu vesile ile camiamızın, sektörümüzün derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. İnşallah benzeri yerli gruplar Türk ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisi ile tekrardan başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: İŞ DÜNYASI BİR ÇINARINI KAYBETTİ

Türk iş dünyasının çınarını kaybettiği vurgulayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: “Türk iş dünyası bir çınarını kaybetti. Erdoğan Demirören hepimize örnek bir iş adamıydı. Sadece iş dünyası yatırımları ile değil tüm farklı alanlarda topluma katkı sağlayan yeri çok zor doldurulacak bir insan.”

ERTUĞRUL SAĞLAM: NAİF HAYIRSEVER BİR İNSANDI

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise, “Erdoğan Bey ile benim yoğun görüşme dönemim Beşiktaş Teknik Direktörlüğü dönemimde oldu. Kendisi hayata ait tecrübelerini ve futbola ait bilgilerini bakış açısını paylaşırdı. Çok naif bir insandı, hayırsever bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok özel bir günde defnedilecek. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

DHA

