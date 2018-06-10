Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde yapıldı.

Törene Erdoğan Demirören’in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Erdoğan Demirören’in cenazesi saat 10.20 sıralarında Şişhane’deki Demirören Holding binası önüne getirildi. Erdoğan Demirören’in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi. Törende Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere ailesi, yakınları ve holding çalışanları hazır bulundu.

Törende konuşan Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu üyesi Koray Yanç, “Çok sevgili Erdoğan Demirören’imizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin ve nur içinde yatsın” dedi.

Daha sonra konuşma yapan imam Halil İbrahim Kurşun, Erdoğan Demirören ile 10 sene önce ablasının cenazesinde tanıştıklarını söyleyerek, “Kendisi gerek hocalara, gerek ilim adamlarına karşı son derece saygılı ve muhabbetli bir insandı” diyerek hayırlı hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Törene katılanlardan helallik alındıktan sonra dualar okundu.

Gözyaşları eşliğinde omuzlara alınan Erdoğan Demirören’in tabutu yeniden cenaze arabasına konularak Fatih Camii’ne götürüldü.

“ÖMRÜNÜ MEMLEKET İÇİN, ÜLKESİNİN KALKINMASI İÇİN TÜKETTİ”

İş adamı Erdoğan Demirören’in cenazesine katılan Başbakan Binali Yıldırım “Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cami girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisi ile Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. İyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz, Allah rahmeti ile muamele etsin, mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde Hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek. Allah o gün yardımcımız olsun. İmandan kitaptan ayırmasın” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ölüm haberinin arından Demirören ailesi ile telefonla görüştüğünü vurgulayarak, “Bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendi adıma, hem de cumhurbaşkanımız adına cenazeye katılıyorum” dedi.

DHA