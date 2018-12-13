Erdoğan ikinci 100 günlük hedefleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında eylem planını açıkladı. Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planında 24 milyar TL'lik 454 eylemin hayata geçirileceği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını açıkladı. Ankara’da yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Erdoğan, “Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak.” ifadelerini kullandı.

“Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.” diyen Erdoğan, kişisel çıkarı için 81 milyonluk “Türkiye gemisi”nin altını oymaya çalışanların kesinlikle fırsat bulamayacaklarını ve onlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Yaşanılan sıkıntılara rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarını vurgulayan Erdoğan, “İlk 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık.” dedi.

“İkinci 100 Günlük Eylem Planı’mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz… Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz… İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi’ni devreye alıyoruz… Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz… 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.”

“BİN MADEN SAHASININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN İHALEYE ÇIKIYORUZ”

Yeni 100 günde FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatacaklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019’un sonuna kadar onu da bitireceğiz.”

Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümünün kutladığı 29 Ekim’de Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, “90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.” ifadelerini kullandı.

İcraat programındaki 400 eylemin hepsi için revize edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettiklerini ifade eden Erdoğan, icraat programının planlanandan daha az bütçeyle gerçekleştirilmesinin en önemli sebebinin, uygulamaya koydukları tasarruf tedbirleri olduğunu söyledi.

‘GENÇLİK RADYOSU KURUYORUZ’

Erdoğan, şunları söyledi:

“Gençlerimizin sesi soluğu olacak ‘Aynı Frekanstayız’ adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanmasını sağlıyoruz.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ KURULACAK

Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.

İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz.

Trafik Enstitüsü’nü kuruyor, ‘Yaşam Tüneli’ gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

Taksim’deki AKM’nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM’yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.

Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, ‘TCG Dolunay’ ve ‘TCG Doğanay’ denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.

‘KOBİ’LERE 274 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİYORUZ’

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe desteği verilecek.

Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

YENİ EYLEM PLANI PİYASA DENETİMİNE YENİLİK GETİRECEK

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz.

İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için ‘Elektronik İhracat Platformu’nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz.

Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz.

SAVUNMA SANAYİ ATAĞA KALKACAK

Önümüzdeki dönemde Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmeleri imzalanacak.

Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhta4n Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi’nde de seri üretime geçiyoruz.

Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz.

Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir.”

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.