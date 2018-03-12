Erdoğan John Flannery’i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Beştepe'de ağırladığı isimler arasında dev şirketlerin CEO'ları göze çarpıyor. İlk olarak kasım ayında teknolojinin dahisi Elon Musk ile görüşen Erdoğan, şubat ayında Siemens CEO'su Joe Kaeser'i kabul etmişti. Erdoğan bugün de, saat 13:00'da General Electric'in CEO'su John Flannery’i kabul edecek.

Teknoloji devlerinin yolu Beştepe’den geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ve Siemens CEO’su Joe Kaeser’den sonra şimdi de General Electric’in CEO’su John Flannery'i ile Beştepe’de görüşecek.

KASIM AYINDA ELON MUSK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmeler arasında en dikkat çekeni hiç kuşkusuz 8 Kasım 2017 tarihinde, Beştepe'de elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk ile biraraya gelmesiydi. Uzaya otomobil gönderen ilk insan olan Musk'ın Türkiye'yi terk etmesinin ardından kısa bir süre sonra SpaceX'in Turksat 5A uydusunu fırlatacağı açıklanmıştı.

SpaceX'i 2002 yılında kuran Musk, uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor. SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak da tarihe geçti.

SİEMENS CEO’SUNU GEÇEN AY KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen şubat ayında ise Siemens CEO'su Joe Kaeser’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etmişti. TCDD 2013 yılında Siemens’ten yedi adet hızlı tren seti almıştı. Siemens, bu satın almayla Türkiye hızlı tren pazarına girmişti.

Geçen yıl Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerinin en gergin olduğu dönemlerden birinde Siemens Türkiye'de YEKA rüzgar enerjisi ihalesini almıştı.

SAATTE 250 KM HIZA ULAŞACAK

Siemens'in Türkiye'de Milli Yüksek Hızlı Tren projesiyle de ilgilendiği biliniyor. İhale ilanında yer alan bilgiye göre yerli üretim ve test tesisi kurulumu Eskişehir’de yapılacak. İhaleyi kazanan firma YHT üretimine ilişkin tüm birikimini teknoloji transferi yoluyla Tülomsaş’a aktaracak. Saatte 250 km hıza sahip YHT setlerinin üretimi teknoloji transferi ile üç aşamada gerçekleştirilecek.

İlk aşamada 20 adet YHT seti yüzde 10 yerlilik oranıyla üretilmiş olarak ithal edilecek, ikinci aşamada 60 adeti yüzde 53 yerlilik oranıyla Tülomsaş’ta, üçüncü aşamada özgün bir tasarıma sahip olacak milli YHT setleri yüzde 74 yerlilik oranıyla yine Tülomsaş tesislerinde üretilecek. Böylelikle Türkiye yeni nesil YHT teknolojisine sahip olacak. Üretilecek araçların tüm AB ülkelerinde çalışmasına imkan verecek olan Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi’ne sahip olması öngörülüyor.

GENERAL MOTORS 66 YILDIR TÜRKİYE’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13:00’da ise General Electric’in CEO’su John Flannery'i kabul edecek. General Electric, sağlık, enerji üretimi, havacılık, aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere teknoloji çözümleri sunarak 66 yıldır Türkiye ile birlikte çalışıyor. General Electric, 1948’de Koç Grubu ile aydınlatma ürünleri üretimi konusunda kurduğu ortak girişim ile Türkiye’de üretime yatırım yapan ilk yabancı şirket.

General Electric, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin birçok büyüme alanında uzun vadeli ortaklıklar kurdu. Bugün, General Electric’in Türkiye’de 800’den fazla çalışanı ile dört ofis ve tesisi bulunuyor.