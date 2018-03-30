Erdoğan Mehmet Şimşek’i mi eleştirdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik durumun sıkıntılı olduğunu söyleyen arkadaşların kendisini üzdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları akıllara Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki sözleri yüzünden Mehmet Şimşek'i mi eleştiriyor sorusunu getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ekonomik durumu sıkıntılı olduğunu söyleyenlerin kendisini üzdüğünü söyledi. Erdoğan, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kast edip etmeği akıllara geldi. Zira Şimşek şirketlerin döviz borçlarını yönetemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

ʻʻ Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

*Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlar bu tür yanlışı yaparlarsa affedilir yanı olamaz

*Ortada büyümede büyük bir başarı var, biz yüzde 7.5 büyümeyi konuşurken, bunları söylüyorlar; insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?

*Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları, döviz spekülasyonlarının tavan yaptığı dönemde büyümedeki netice umarız herkese ders olmuştur

*Kur aşağı kur yukarı diye tutturmuşlar, geçin bu işleri; Türkiye ekonomisi ortadadır

*Teori başka pratik başka bir şey; bunları birleştirebilirseniz saygı duyarım; ama bun başaramıyorsanız sen yoluna biz yolumuza

*Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştıranlara kötü bir haber vereyim: Türkiye 2018’de yüksek büyümeyle üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları bozacak

*Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açık

*Yatırım ortamını iyileştirme düzenlemesi yapıldı, bunun devamı da gelecek

*(Son verilere bakınca) bu yılın ihracat açısından da bereketli geçeceği görülüyor

*Geçen hafta savunma sanayi firmalarımız yurt dışında katıldıkları tek fuarda 800 milyon dolarlık sipariş aldı.

REUTERS-SOZCU.COM.TR