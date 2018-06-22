Erdoğan: Parası olan Yavuz Sultan Selim’den geçer olmayan diğerinden geçer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Parası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kartal mitinginde şu açıklamalarda bulundu:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ‘nün ne gereği var” diyorlar. Bunlar Demirel’in, Özal’ın yaptığı köprüye de aynısını söylediler. Ne diyor, “Onun şöyle ücreti var, bunun şöyle ücreti var. Yav kardeşim. Öyle veya böyle, sen işine gelen köprüden geç.

O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ‘nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç.