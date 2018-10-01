Erdoğan: Türkiye kimseden para talep etmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında yaptığı konuşmasında, "Türkiye kimseden para talep etmiyor. Bütün çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis açılışında konuştu. Ekonomi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kurda belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi.

Türkiye’nin kimseden para talep etmediğini belirten Erdoğan, “Bütün çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasıdır. Bunun için gereken her türlü desteği veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

İşini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakında takip ettiklerini belirten Erdoğan, “serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden gereken her türlü tedbiri uygulayacağız. Tüm sıkıntıların çözümüne yönelik hazırlıklarımız ve çalışmalarımız var. Milletimizin biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine ve milletine güvenmesini istiyoruz. En zorunu geride bıraktık” ifadelerini kullandı.