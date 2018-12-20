Erdoğan: Yaptırım İran halkını cezalandırmak anlamına gelir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu’nda konuştu. Türkiye-İran ilişkilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini ifade ediyorum” dedi.

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orumun yeni iş birliklerine, projelere, yatırımlara kapı aralamasını temenni eden Erdoğan, İran ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesini istediklerini belirtti. Ticari ilişkilerin altyapısını oluşturan tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesine ilişkin müzakereleri önemli gördüğünü kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu anlaşmayı doğru çerçevede ilerleterek artık bunu haftalara yaymamamız gerekiyor. Süratle en yakın zamanda bunu sonuçlandırmamızda fayda var. Tabi bunun için öncelikle korumacı refleksleri geride bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Onun için bugün gerek Sayın Vaizi’ye gerekse Sayın Albayrak’a talimatlarımızı verdik ve Ruhsar Hanım ile birlikte çalışmalarını yapmalarını istedik ve ‘Artık bunu bugün, yarın bitirin’ dedik. Bence buradan ayrılmadan ben değerli kardeşime bu talimatı yenilememizin gereğini ifade etmek istiyorum.”

“BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR”

Bölgenin güvenliğinin özellikle İran ve Türkiye’ye çok büyük yükler yüklediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabi biz bu süreçte adeta bir 3’lü ortaya koyduk. Rusya-İran-Türkiye olarak Rusya’da başladık, Ankara’da devam ettik. Tahran’da 3’üncü zirvemizi yaptık. Şimdi 4’üncü zirve ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor ki ekonomik güvenliğimizi de ona göre geliştirelim, siyasi kararlarımızı da buna göre alma imkanını yakalayalım. Tarih boyunca bölgemizde hep öncü konumda bulunmuş iki kadim devlet olarak bu meseleyi karşılıklı yarar temelinde ben çözüme ulaştıracağımıza inanıyorum” diye konuştu. DHA