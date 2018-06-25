Erdoğan’ın zor seçimi: Ekonomiyi kimler yönetecek?

Yeni Türkiye'nin en önemli gündemi olan ekonomide kimlerin görev alacağı merak konusu oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci AKP listelerinde yer almadığı için yine bakan alabilirler. Öte yandan listede ismi olmayan Mehmet Şimşek'in de bakan olma ihtimali bulunuyor.

24 Haziran seçimleri geride kalırken gözler kurulacak hükümete çevrildi. En kritik atamalar ise şüphesiz ekonomi alanında yapılacak. Çünkü son dönemde ülke ekonomisinde işler yolunda gitmiyor. Dolar ve euroda geçen ay görülen tarihi zirveye ek olarak enflasyon da yüksek seviyelerde. Kurlarda yaşanan yükseliş ve artan enflasyon karşısında Merkez Bankası da adım attı. Faizlerde 125 baz puan artışa gitti ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,5'ten yüzde 17,75'e yükseltti.

Ekonomide durum böyleyken ilgili bakanlıklara kimlerin atanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en zorlanacağı konulardan biri olacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek seçim öncesi YSK’ya verilen AKP listelerinde yer almamıştı. Son anayasa değişikliği ile getirilen yeniliklerden biri de, Cumhurbaşkanı’nın yeni dönemde atayacağı bakanların vekil olmamalarını içeriyor. Bu durumda Naci Ağbal ve Nihat Zeybekci tekrar bakan olabilir. Ayrıca listede yer almayan Mehmet Şimşek’e de bakanlık yolu açılabilir.

Öte yandan Cumhur İttifakı’nın bir diğer üyesi olan ve yüzde 11’in üzerinde oy alan ve MHP’nin de söz konusu isimler hakkında ne yönde tavır alacağı merak konusu.

MEHMET ŞİMŞEK

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Mehmet Şimşek seçimlerin ardından kurulan 60. hükümette Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti Batman 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Şimşek, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Şimşek, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olup Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da yürüttü.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL

Maliye Bakanlığı’nda müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Naci Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı.

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçilen Nihat Zeybekci, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.