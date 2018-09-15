Erguvan otobüsleri İBB’den zammı kaptı

Erguvan otobüslerinin zarar ettikleri için kontak kapatma eylemi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ödediği katkı payına yaptığı zam, 1 Ekim’den itibaren hayata geçiyor. Özel halk otobüslerine İBB tarafından araç başına ödenecek katkı payları kademeli olarak 55 kuruş ile 70 kuruş arasında değişecek.

İBB, özel halk otobüslerine indirimli yolcu başına ödediği 30 kuruşluk payı geçtiğimiz mart ayında 70 kuruşa çıkarmıştı. İBB Meclisi, 14 Eylül tarihli oturumunda da sübvansiyon hesaplama yöntemini belirledi. 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere otobüs şoförlerine ödenecek sübvansiyonların hesaplama yöntemi oybirliği ile kabul edildi. Buna göre 1 Ekim 2018'den 30 Haziran 2019 tarihine kadar Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Otobüs A.Ş otobüslerinde maliyet karşılama oranı yüzde 70 ve altında olanlar için araç başına 70 kuruş ödenecek. Maliyet karşılama oranı yüzde 70-80 arasında olan araçlar için geçiş başına 65 kuruş, yüzde 80 ve 90 arasında olanlara 60 kuruş, yüzde 90 ve üzerinde olan araçlar için 55 kuruş İBB tarafından ödenecek.

ÇİFT BİLETE 2 KAT PAY

İstanbul Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri taşımalarında “hattın ücreti/tam bilet ücreti” çift olan araçların sübvansiyon miktarları 2 katı olacak. CHP'li İBB Meclis Üyesi Yunus Can, deniz toplu ulaşım araçlarının kullandığı mazota yüzde 144 civarında zam yapıldığını belirterek “Deniz araçlarına ödenecek sübvansiyon hakkaniyetli olmalı. Çift biletli otobüslerde olduğu gibi 2 katı sübvansiyon verilmeli” dedi.