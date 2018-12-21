Erol Bilecik: Demokrasi olmadan ekonomi düzelmez

Ekonomide yaşanan küçülmenin 2019’da da devam edeceğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonominin sadece ekonomik reformlarla düzelmeyeceğini, demokrasi ve ifade özgürlüğünün gerektiğini belirtti

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu'nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtım toplantısı yapıldı. İş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda raporun sunumunu Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD olarak enerji sektörünü, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde en stratejik unsurların başında gördüklerini söyledi. Ekonomide yaşanan küçülmenin 2019'da da devam edeceğini ifade eden Bilecik, ekonominin sadece ekonomik reformlarla düzelmeyeceğini vurguladı.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞMELİ

Bilecik, şöyle konuştu: “Ekonomiyi güçlendirmenin yolu, en başta şeffaf, uzlaşmacı, demokratik ve adil bir toplum olmaktır. Ekonomik reformlarla eş zamanlı olarak, mutlaka demokratik açılımlar, ifade özgürlüklerinin sağlanması, özgürlük alanlarının genişletilmesi önemli. Bu dönemi kamu ve iş dünyası olarak birlikte, yakın diyalogla aşma gücümüz olduğuna kalben inanıyorum ve en ufak bir şüphemiz yok. İş dünyası yapısal reformlarla desteklenen ve öngörülebilirliğin arttığı dönemlerde, gerek devletin ihtiyaç duyduğu, gerekse yönlendirdiği alanlarda yatırım yapma yönünde her zaman cesaretle yerini almıştır.” 4. sanayi devriminin hayatın her alanını değiştirdiğini, enerjinin de bu dönüşüm rüzgarından en fazla etkilenen alan olduğunu anlatan Bilecik, yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kamu ve özel sektörün enerji sektörünü önemli bir noktaya getirdiğini belirten Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, gelinen iyi noktaya rağmen finansal olarak sıkıntılar yaşandığını

söyledi.

Sabancı, “Bu sektörün, daha verimli işlemesi ve tüm paydaşlar için daha fazla değer yaratılabilmesi için çok önemli bir şart var. O da, finansal sürdürülebilirliğin temin edilebilmesidir. Bugün enerji sektörümüz bu bakımdan zorlu bir süreçten geçiyor. Enerji sektörümüzü, bütüncül bir yaklaşım ile mali sürdürülebilirlik bakımından daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bunun için öncelikle, sektörün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç vardır” dedi.

52 MİLYAR DOLARLIK BORÇ

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, bir soruüzerine, enerji sektöründe yatırımların yabancı para cinsinden borçlarla yapıldığını ve sektörün yaklaşık 52 milyar dolar seviyesinde borcu olduğunu belirtti. Sektörün her segmentinde finansal sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu kaydeden Zaimler, elektrik dağıtım sektörünün yatırımlarla giden bir sektör olduğuna dikkat çekti. Zaimler, “Bugünkü piyasa şartlarında artan faizler ve azalan likiditeyle bu sektör gerçekten sıkıntı çekme noktasında. Türkiye'nin yıllık 1 milyar dolara yakın yatırım öngörüsü vardı. Bugünkü finansman koşullarıyla bunları gerçekleştirmek çok zor hale geldi” diye konuştu.

PETROL FİYATLARI DALGALANACAK

Petrol fiyatlarının enerji tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir volatilite dönemine girdiğini anlatan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, fiyatlardaki oynaklığın bir süre daha devam edeceğini söyledi. ABD'de çıkarılan kaya petrolü ve kaya gazının dünya piyasalarını yeniden şekillendireceğini ifade eden Birol, “2025'te ABD'nin toplam üretimi Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplam üretimine eşit olabilir” dedi.