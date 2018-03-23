Erol Bilecik: En büyük sorun enflasyon

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ekonomi de alarm çanların çaldığını belirtirken Türkiye’nin en büyük probleminin enflasyon olduğunu söyledi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde patronların en çok konuştuğu konu döviz oldu. Doların sabah saatlerinde 4 liranın üzerine çıkması ile döviz ile finansman sağlayan şirketlerin borçların altından nasıl kalkacağı gündeme oturdu. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Dünyadaki konjonktürü analiz etmek lazım, iyi de analiz ediyoruz. Türk iş insanının daha analiz etmesi gereken bir sürece girdik.

Dünyanın toplamına bakıldığında iki tane farklı gelişme var. Birincisi küresel bazda ticaret büyüyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 5.2 bu yıl 3.9 büyüme oldu. Yani küresel ticarette haberler iyi. İkinci önemli nokta, paranın maliyeti yükseliyor. Birkaç gün önce FED'in kararı ile politika faizi 1.75'e geldi. Yani paranın faizinin yükselmesi şu anlama geliyor; bizim gibi gelişmekte olan, projeleri büyük olan ve para ihtiyacını dışarıdan temin etmek zorunda kalan iş dünyası için buralarda çanlar çalmaya başladı. Paranın maliyeti arttıkça iş yapmanın zorluğu da artıyor. Yatırım ortamını artırmak için makro ekonomide istikrarı konuşmamız gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK SIKINTISI ENFLASYON

Erol Bilecik, temel sıkıntıların başında enflasyonun geldiğini belirtti. Bilecik, “Bugün yüzde 12'lere gelen bir enflasyondan konuşuyoruz. Bütün uzmanların görüşü 1-2 yıl içerisinde hedef olan yüzde 5'e ulaşılmasının zor olduğu yönünde birleşiyor. Bunun otomatik sonucu olarak da muazzam bir faizden bahsediyoruz.

Enflasyonu yüksek, doğal olarak faizi yüksek bir ülkede dış dünya ile rekabet etmeye çalışan bir iş dünyası var. Zor bir denklemden geçiyoruz. Özellikle iyi liyakatle donanmış ve bağımsızlığı konusunda şüphe duymamamız gereken kurumların daha fazla çalışması gereken bir süreçte geçiyoruz” diye konuştu. Merkez Bankası'nın sıkı bir para politikası izlemesi gereken döneme gelindiğini ifade eden Bilecik, “Yapısal reformların dün yapılıyor olması lazımdı” şeklinde konuştu.