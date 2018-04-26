Esenyurt metro hattı uzatıldı

“Metroda önceliğimiz en çok oy aldığımız yerler olacak” açıklaması ile tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, inşaatı süren Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattını uzatma kararı aldı. Esenkent’ten Esenyurt Meydan’a kadar 2.7 km daha uzayacak olan hattın maliyeti 750 milyon lira olarak açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın önce iptal edip daha sonra iptal kararını geri aldığı metro hatlarından biri olan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattını uzatmak için 15 Şubat 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Bakanlık metro uzatma projesi için bugün “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı aldı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından bakanlığa gönderilen proje dosyasına göre Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt hattına daha önce açıklanan 2.7 km'lik Ardıçlı ve Esenyurt Meydan durakları resmen eklenmiş oldu. İki durağın maliyeti 750 milyon lira olarak hesaplandı.

2015'DE 9 DURAK VARDI

Proje dosyasında, 2015 yılında 18,6 kilometrelik Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hattının ilk 9 durağı olan Mahmutbey – Esenkent istasyonları arası için “ÇED Gerekli Değildir” kararı alındığı hatırlatıldı. Projeye sonradan eklenen Ardıçlı ve Esenyurt Meydan istasyonları için bakanlığa tekrar başvurulduğu belirtildi. Uzatma hattının 2,7 km'lik birbirine paralel geliş ve gidiş tünellerinden oluşacağı kaydedildi. Daha önce “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmış olan ilk 9 istasyonun son noktası olan 24,20 metre derinlikteki Esenkent İstasyonundan başlayan uzatma hattı, 26 metre derinlikte bulunan ve 10. istasyon olan Ardıçlı istasyonuna ulaşacak. Buradan da 32,60 m derinlikteki son istasyon olan Esenyurt Meydan İstasyonu'na varılacak.

NÜFUS ARTTI, 2 İSTASYON DAHA EKLENDİ

Proje dosyasında Esenyurt'un son yıllarda gelişmekte olan bir ilçe olduğuna dikkat çekilerek, “Özellikle son 10 yılda nüfusu 373 binden 846 bine çıkmıştır. Nüfusun bu şekilde hızlı gelişmesi sonucu bölgede yoğun trafik sorunu oluşmuştur. Bu sorunun çözümü olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce planladığı Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt raylı toplu taşıma sistemine iki istasyon ekleyerek bu bölgenin de ulaşım sorununu çözmeyi hedeflemiştir” denildi.

3. HAVALİMANI METROSU İLE ENTEGRE OLACAK

Proje dosyasındaki bilgilere göre hattın 4 yılda tamamlanması hedefleniyor. 18,6 km'lik Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt hattı; Mahmutbey istasyonunda Kirazlı – Başakşehir – Olimpiyatköy metrosuyla, Mehmet Akif İstasyonu'nda Ataköy – İkitelli Metro hattıyla, Temapark istasyonunda ise Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı metro projesi ile entegre olacak.

11 İSTASYON

Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde hizmet vermesi düşünülen metro hattının başlangıcı, Kabataş – Mahmutbey metrosunun inşaatı devam eden Mahmutbey İstasyonu. Buradan Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı'dan geçerek Esenyurt Meydan İstasyonu'nda son bulacak. Bu güzergâh üzerinde biri diğer projede planlanmış olmak üzere 11 adet istasyon bulunuyor. 2017 yılında yapılan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ihalesini, 3 milyar 49 milyon TL bedel ile Makyol, IC İçtaş, Astur ortaklığı almıştı.