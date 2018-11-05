Eser Ayakkabıcılık konkordato istedi

1965 yılından bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Eser Ayakkabıcılık ve bağlı 2 şirket için konkordato talep edildi. Şirket Ricado Colli markası ile üretim ve ihracat yapıyor.

İstanbul Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. AŞ, Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik AŞ ve Eserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkemenin, 2018/877 esas kararı ile şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Eser Ayakkabıcılık San. Ve Tic. A.Ş bünyesinde deri erkek bayan klasik, casual, comfort ayakkabı ve kışlık bot üretimi yapılıyor. Günlük 2500 çift kapasiteyle çalışan fabrika üretiminin yüzde 35'ini ağırlıklı avrupa ülkeleri başta Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere olmak üzere 26 ülkeye Ricardo Colli markasıyla satış yapıyor.

DAHA ÖNCE 4 BÜYÜK ŞİRKET KONKORDATO İSTEMİŞTİ

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında ayakkabı sektörü geliyor. Daha önce Hotiç, Yeşil Kundura, Beta Ayakkabı ve Sabo da konkordato talebinde bulunmuştu. Eser Ayakkabıcılık son dönemde ayakkabı sektöründe konkordato talebinde bulunan beşinci büyük şirket oldu.