Eskişehir’de acele kamulaştırma kararı

Eskişehir’in dünyaca ünlü lüle taşının çıktığı alanı da kapsayan verimli Alpu ovasına termik santral yapabilmek için daha önce muhtarlara tüy dökücü krem dağıtıp toprak koruma kurulunun yapısını değiştiren hükümet, şimdi de ihalesini ertelediği topraklar için acele kamulaştırma kararı aldı.

Resmi Gazetenin dünkü (Perşembe) sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre termik santralın inşası amacıyla bazı taşınmazlar Elektrik Üretim A.Ş tarafından acele kamulaştırılacak. Karar kapsamında Tepebaşı ilçesinde bin 125 hektar Beyazaltın (Sepetçi) ve Margı mahallelerinde 325 parselin acele kamulaştırılması yapılacak. Oysa Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) termik santral ihalesini geçtiğimiz günlerde 15 Ağustos'a ertelemiş, erteleme kararı Eskişehir'de büyük sevinç yaratmıştı.

Sürpriz acele kamulaştırma kararını değerlendiren Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, termik santral kararının iptali için çok sayıda dava açıldığını, bu davaların sonuçları alınmadan acele kamulaştırmaya gidilmesine anlam veremediklerini ifade etti. Kamulaştırılacak alanın Eskişehir'in beyaz altını olarak bilinen lületaşının çıktığı bölgeleri de içerdiğini bildiren Ahmet Ataç, tarım için değerli olan arazinin verimsiz ve kalitesiz kömür için yok edilmesini anlamakta zorlandıklarını söyledi.

ACELE ÇED'İ ÇIKARDILAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı termik santral için olumlu yönde ÇED kararı vermiş, bu karara karşı Eskişehir barosu ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri dava açmıştı. Dava gerekçesinde nihai ÇED raporunun, Çevre Bakanlığı'nın proje için verdiği özel formata aykırı biçimde düzenlendiği belirtilirken, “Rapor tesisin tüm ünitelerini içermemektedir. Kömür kaynakları, kömürün nakliyesi, soğutma suyunun deşarjı, kül depolama alanının etkileri rapora girmemiş, böylelikle olası etkiler denetim dışında tutulmuştur. Santral projesinin su kaynaklarına getireceği baskı hesaplanmamıştır. Kamu kuruluşları bile santral hakkındaki görüşlerinde hali hazırdaki teknolojiyle santralin bölgedeki su kaynaklarını tüketeceğini öngörmüştür. ÇED raporu jeolojik etütler yapılmaksızın, Lületaşı ocaklarıyla ilgili sondaj bile olmadan, yeraltı madenciliği koşulları yeterince araştırılmadan ve aktif fay hatlarıyla ilgili önlem alınmadan hazırlanmıştır” tespitleri yapılmıştı.