Esnaftan bedellide esneklik talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerlik uygulamasının, esnafın yanı sıra ekonomiyi de rahatlatacağını belirterek, "28 günlük temel eğitimde mutlaka bir esneklik sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında bedelli askerlik uygulamasının, hem ekonomi hem de iş dünyası açısından büyük kazanç olduğuna işaret etti.

Uygulamanın esnaf için de olumlu olacağını vurgulayan Palandöken, “Esnafımız elemanıyla düzenini oturtmuş, ona işi öğretmişken askerlik söz konusu olduğunda tüm işler yarım kalıyordu. Esnafımızla birlikte iş dünyası ve ekonomimiz bu açıdan rahat bir nefes alacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, 28 günlük temel eğitim süresiyle ilgili esneklik sağlanması gerektiğini savunarak, temel eğitimin kişinin ikamet ettiği yerde yapılmasını önerdi.

AA