Et bulamayınca makarnacı oldular

Ekonomik kriz Arjantin'in yeme alışkanlığını değiştirdi. Geçen yıl dünyanın en çok et tüketen ikinci ülkesi olan Arjantin’i de ekonomik kriz vurdu. Geçen yıla kadar yılda kişi başına 41.2 kilo et tüketen Arjantinliler giderek azalan alım gücü karşısında çareyi makarna ve pirinç yemekte buldular.

Son bir yılda parası dolar karşısında yüzde 50 değer kaybeden ve yıllık enflasyonu yüzde 31'e ulaşan Arjantin'de halk, sofrasından en sevdiği yiyecek olan eti yavaş yavaş çıkarıyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 50 milyar dolar yerine 56.3 miyar dolar vermeyi taahhüt ettiği Arjantin'de buna rağmen faizlerin yüzde 60'ın üzerine fırlaması ve enflasyonun eylülde yüzde 6.5'e yükselmesi halkın alım gücünü her geçen gün eritiyor. En son verilere göre, yüksek enflasyonun da etkisiyle halkın satın alma gücü 9 ayda yüzde 44'ün üzerinde azalmış durumda.

FİYAT ARTTI TÜKETİM AZALDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre, yıllık kişi başına 41.2 kiloyla geçen yıl en çok et tüketen ülkeler sıralamasında Uruguay'ın ardından ikinci sırada gelen Arjantin'de halk, son bir yılda fiyatı yüzde 39, eylülde ise yüzde 9 artan etin yanına pek uğrayamıyor. Verilere göre, geçen ay et tüketimi yüzde 17 oranında azaldı. Eskiden zengin-fakir herkesin sofrasında baş tacı olan biftek, artık orta gelirli ailelerin sofrasında yer bulamıyor. Eskiden haftada birkaç kez et yediğini söyleyen 36 yaşındaki Sabrina Pozo, “Yeme alışkanlığım değişti. Eskiden haftada bir kere biftek, bir kere de rozbif yerdim ama şimdi onun yerine daha ucuz olduğu için haftada bir tavuk, bol bol da makarna ve pirinç yiyorum” diyor.

İHRACATA YÖNELDİLER

Reuters'ın görüştüğü kasaplar, son aylarda et satışlarında büyük azalma olduğunu söylerken çiftçiler ve et üreticileri ise satışların yüzde 86'sını gerçekleştirdikleri iç piyasadan Rusya ve Çin'e ihracata yöneldiklerini belirtiyor. İhracatçılar, dünyada kalitesiyle bilinen etlerini yurtdışına satmakta şimdilik herhangi bir sorun yaşamıyor.Buenos Aires'te kasaplık yapan 45 yaşındaki Javier Madeo, et yemenin Arjantinlilerin kültürünün bir parçası olduğunu vurgulayarak, “O yüzden bu durumu hazmetmek bizim için zor çünkü biz etçil bir toplumuz, sürekli et yeriz” diye konuşuyor. Alcides Benitez adlı bir kasap da eskiden insanların kilolarca et aldıklarını ancak şimdi bunun yarım kiloya kadar düştüğünü belirtiyor. Yüksek et fiyatları nedeniyle eskiden inşaatların önünde barbekü yapan işçilere de artık pek rastlamak mümkün değil.

Türkiye'de de et tüketimi azalıyor

Dünyada birçok ekonomist tarafından Arjantin'le ekonomik göstergelerimizin birbirine çok benzediği yorumları yapılırken, durumun yeme alışkanlıklarına da sıçradığı gözleniyor. Türkiye'de de kişi başına et tüketimi giderek azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016 yılında kişi başına yıllık et tüketimi 14.8 kiloyken geçen yıl bu rakam 8.6 kiloya geriledi. Türkiye, bu rakamla 14.5 kilo olan OECD ülkelerinin gerisinde yer alırken, 6.5 kilo olan dünya ortalamasının ise üzerinde bulunuyor. Dünyada en çok et tüketen ülkeler, hayvan varlığının da fazla olduğu Uruguay, Arjantin, Brezilya, ABD ve Paraguay olarak sıralanıyor. Tüketimin en az olduğu ülkeler ise daha çok Afrika'da yer alıyor. Sudan ise yılda yarım kiloya bile ulaşmayan kişi başına tüketimle son sırada yer alıyor.