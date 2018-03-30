Euro 4.90 oldu Avrupa hayalleri zora girdi

Euro'da yaşanan artış Avrupa tatili hayallerini zora sokuyor. 2016'da Türklerin en çok ziyaret ettiği şehir Paris'te artık metroya binmek 32 TL, hamburger yemek 7 TL, Mona Lisa'yı görmek ise 26 TL daha pahalı. Şehrin en güzel anlatıldığı filmlerden olan Paris'te Bir Gece filminin vizyona girdiği tarihte (2011) kur 2.47 TL'idi. Günümüz kurları düşünüldüğünde filmin adı bizim için 'Paris'te yok gece' olarak güncellenebilir.

Hotel Price Index’e göre Türklerin 2016 yılında en çok ziyaret ettiği şehir Paris oldu. Fransa bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için haliyle kentte euro kullanılıyor.

2016 1 Ocak’ta Paris’e seyahat etmek isteyen biri 3.17 TL’den euro alıp uçağa atlıyor ve Charles De Gaulle havalimanından Paris’e iniyordu.

Bu hafta başında ise euro 5 TL sınırına dayandı. Şu sıralar 4.90 bandında. Bugün balayı için Paris’e gitmek isteyen bir çifti 2016 yılına göre çok daha fazla masraf bekliyor.

İşte Paris’te günlük turizm harcamalarındaki kalem kalem artışlar…

Navigo (Haftalık sınırsız toplu taşıma kartı): 1 Ocak 2016: 70 TL- 30 Mart 2018: 102 TL



Big Mac: 3.50 euro 1 Ocak 2016: 10 TL- 30 Mart 2018: 17.15 TL



Louvre Müzesi: 15 euro 1 Ocak 2016: 47.5 TL- 30 Mart 2018: 73.5 TL



Taksi kilometre başı 1.29 euro: 1 Ocak 2016: 4 TL – 30 Mart 2018: 6.3 TL



Eifel Kulesi çıkış (zirve): 17 euro 1 Ocak 2016: 53 TL – 30 Mart 2018: 83.3 TL



Ortalama kahvaltı: 5 euro 1 Ocak 2016: 15 TL – 30 Mart 2018: 24.5 TL



Kafede ortalama öğle yemeği: 10 euro 1 Ocak 2016: 31 TL – 30 Mart 2018: 49 TL



Üstü açık otobüsle şehir turu: 35 euro 1 Ocak 2016: 110 TL – 30 Mart 2018: 171,5 TL



Fransa yerel birası: 1.87 euro 1 Ocak 2016: 6 TL – 30 Mart 2018: 9.1 TL

BONUS: Paris’e gidemeyenler ise Woody Allen’ın Paris’te Gece Yarısı filmini izleyip bu büyüleyici şehrin tadını çıkarabilir.