Euro 7.10 TL iken İtalya’da nasıl balayı yaptım?

Yurt dışı tatili artık hayal gibi bir şey olsa da bir sene önceden balayı tatilini ayarlayan sozcu.com.tr ekonomi editörü Barış Özkan euro 7.10 TL iken nasıl balayı tatili yaptığını yazdı. Barış geçen sene bu tatili yapsa masrafı 3933 TL olacaktı, bu sene kişi başı masrafı 6745 TL'yi buldu.

İtalya seyahati için uçak biletlerimizi yaklaşık bir yıl önceden aldık. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İtalya'nın Bologna şehrine gittik. Yolculuk 2 saat 40 dakika sürüyor.

Bologna Havaalanı küçük bir yer. İşlemlerimizi yaklaşık bir saat içinde hallettikten sonra otobüse binerek Venedik'e gideceğimiz tren istasyonuna ulaştık. Havaalanından tren istasyonuna gidiş bileti kişi başı 6 euro ve yolculuk yarım saat kadar sürüyor.

VENEDİK’TE KONAKLAMA TOPLAM 230 EURO

Tren istasyonundan aldığımız Venedik bileti kişi başı 18.90 euro. Bu yolculuğa iki kişi için toplam 37.80 euro ödedik. Kalacağımız hotel tren istasyonuna 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Booking üzerinden 5 ay önce ayarladığımız hotelde iki gece konaklamanın maliyeti 230 euro.

Şehrin merkezi San Marco Meydanı (Piazza San Marco). Burada bulunan San Marco Bazilikası ise Venedik denince ilk akla gelen yerlerden biri. San Marco Bazilikası'na giriş ücretsiz. Ancak içeride bazı bölümlere girmek isterseniz burada ödeme yapıyorsunuz. Bu fiyatlar da 2 ila 5 euro arasında değişiyor.

San Marco Bazilikası'nın yanında bulunan Aziz Mark Çan Kulesi de Venedik şehrini yukarıdan izlemek için harika bir yer. Bu güzel manzarayı izlemenin maliyeti ise kişi başı 8 euro.

GONDOL TURU

Venedik'in olmazsa olmazı ise tabiki gondol gezisi. 30-40 dakika kadar süren gondol gezisinin fiyatı 80 euro. Ancak gondola 6 kişi binebiliyorsunuz. Böyle olunca da fiyatı 6'ya bölebiliyorsunuz. Ancak bu söylediklerim saat 19.00'a kadar geçerli. Bu saatten sonra gondol turunun fiyatı 100 euroya yükseliyor. Çünkü güneşin batmaya başladığı bu saatlerde gondol turu daha romantik oluyormuş ve şehir daha güzel görünüyormuş.

VENEDİK’TE YİYECEK İÇECEK FİYATLARI

İtalya'da yiyecek ve içecek fiyatları ise oldukça makul. Hemen hemen her yerde dilim pizza satışı yapan yerler var. Dilim pizzaların boyutları oldukça büyük. Fiyatı 2 ila 3 euro. Bunun yanında take out sistemiyle çalışan ve alıp, Venedik sokaklarında gezerken yiyebileceğiniz makarna fiyatları ise 7 euro.

Bu durum kafeler için de geçerli. İçecek fiyatları 2 euro ile 6 euro arasında değişiyor. Alkollü içecek fiyatları da bu seviyelerde bulunuyor. İtalya denince ilk akla gelen yiyecekler olan pizza fiyatları 10-14 euro arasında değişiyor.

İtalyanların iddialı olduğu bir diğer yiyecek olan makarnaların fiyatları ise 16 euroya kadar çıkabiliyor. Porsiyonlar ise oldukça doyurucu. Tatmin olabileceğiniz bir akşam yemeği için ödeyeceğiniz rakam en fazla 20 euro diyebilirim. Örneğin ben, makarna, kalamar, patates kızartması ve alkolsüz bir içecek için 18 euro ödedim. Seyahat boyunca akşam yemeklerimiz için en fazla 50 euro ödedik.

İtalya'da 4-5 euroya kahvaltı yapmanız mümkün. Ancak kahvaltı denince aklınıza bizim kültürümüzdeki gibi bir kahvaltı gelmesin. İtalyanlar için kahvaltı kruvasan ve cappuccinodan oluşuyor. Eğer kahvaltınızın içine biraz peynir ve yumurta da eklerseniz bu fiyat 9 euroya kadar çıkabiliyor.

FLORANSA

Venedik'ten Floransa'ya geçmek için de tren yolculuğunu tercih edebilirsiniz. Bu yolculuk için ödemeniz gereken fiyat ise kişi başı 46 euro ve yolculuk yaklaşık 2 saat sürüyor. Floransa'da konaklayacağımız hotel şehrin merkezinde denebilir. İki gecelik konaklama fiyatı ise 142 euro.

Floransa Venedik'e göre daha hareketli bir şehir. Rönasans'ın başladığı yer olan Floransa da birbirinden etkileyici birçok yapı bulunuyor. Bunların en önemlisi Floransa Katedrali yani Duomo. Görüp etkilenmemek elde değil. Floransa'da görülmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi de Vehiccio Sarayı. Birbirinden önemli sanat eserlerine ev sahipliği yapan bu saraya girmek için kişi başı 10 euro ödemeniz gerekiyor.

Floransa'da yer alan bir diğer önemli yapı ise Uffuzi Galerisi. Galeride çok geniş bir koleksiyon bulunuyor. Medici Ailesi tarafından oluşturulan ve rönasansın en önemli eserlerinin sergilendiği bu galeriye girmek için 20 euro ödemeniz gerekiyor. Ancak Uffizi Galerisi birçok kişinin görmek istediği bir yer ve galerinin önünde her zaman uzun kuyruklar var. Eğer bu kuyruklarda beklemek istemiyorsanız, rezervasyonlu bilet alıyorsunuz. Bunun fiyatı ise 24 euro.

Floransa'da görmekten en çok keyif aldığım yerlerden biri de Boboli Bahçeleri. Son derece düzenli ve muhteşem bir simetri ile düzenlenmiş olan bu devasa bahçelerde gezmek Floransa'da yapılacak en keyifli işlerden biri. Bahçelere giriş ücreti ise 10 euro.

Floransa'ya gelip de kesinlikle görmeden dönmemeniz gereken yer ise Galleria dell'Accademia (Akademi Galerisi). Akademi Galerisi, Floransa'da yer alan dünyanın en ünlü galerilerinden biri.

Burası 1563 yılında kurulmuş ve Michelangelo'nun en önemli eseri “Davut Heykeli (David)” burada sergileniyor. Galeride yer alan birbirinden önemli sanat eserlerini görmek için 8 euro ödemeniz yeterli.

FLORANSA’DA YİYECEK VE İÇECEK FİYATLARI

Floransa'da yiyecek ve içecek fiyatları genel olarak Venedik ile aynı. Pizza ve makarnanın yine ilk akla gelen yiyecekler olduğu Floransa'da gitmenizi tavsiye edebileceğim All’Antico Vinaio adında bir sandviç restoranı var. Büyüklüğü ile önce gözünüzü doyuran bu sandviçin fiyatı ise 5 euro. Alkollü içeceklerin fiyatları 3-6 euro arasında değişirken alkolsüz içecekler 2 euroya alınabiliyor. İki kişilik bir akşam yemeği için ortalama 35-40 euro ödemeniz yeterli oluyor.

ROMA

Floransa'dan Roma'ya gitmek için hızlı treni tercih edebilirsiniz. Yaklaşık bir buçuk saat süren yolculuğun maliyeti kişi başı 32.90 euro. Roma'da konaklama için metro hattına yakın bir yer tercih ettik ve 3 gün konaklama için 340 euro ödedik.

Roma, Venedik ve Floransa'ya göre çok daha büyük bir şehir ve burada istediğiniz her yere yürüyerek gitmek pek mümkün değil. Bu nedenle 72 saat kullanabileceğimiz Roma Pass kart aldık. Roma Pass kart ile şehir içinde istediğiniz her taşıta binebiliyorsunuz. 72 saatlik Roma Pass kartın ücreti ise kişi başı 38.50 euro.

Ancak bu kartı aldığınızda Roma'da bulunan iki müzeye ücretsiz girebiliyorsunuz. Biz bu hakkımızı Roma'nın en önemli tarihi yapılarından olan Kolezyum'dan ve hemen yanında bulunan bir zamanlar Roma şehrinin kalbini attığı yer olan Roma Forumu'ndan yana kullandık ve mutlaka görülmesi gereken bu iki yere ücret ödemeden girdik.

Bunun yanında Roma'da görülmesi gereken en önemli yerlerden biri de Vatikan. Vatikan'ı gezmek bir gününüzü alabilir. Birbirinden değerli birçok sanat eserinin bulunduğu Vatikan'da finali Sistina Şapel'i ile yapıyorsunuz. Vatikan'a girmek için kişi başı 17 euro ödemeniz gerekiyor.

Eğer sıra beklemek istemiyorsanız bu rakam 35 euroya kadar çıkabiliyor. Ben Vatikan dışında Roma'da bulunan herhangi bir müzeye para ödemedim. İspanyol Merdivenleri, Aşıklar Çeşmesi, Borghese Bahçeleri de Roma'nın görülmesi gereken yerlerinden bazıları. Bunun yanında son derece güzel ve görülmesi gereken Piazza del Popolo gibi meydanları da var.

ROMA’DA YİYECEK İÇECEK FİYATLARI

Roma'da yiyecek ve içecek fiyatları Venedik ve Floransa'ya göre bir tık daha pahalı. Rakamlar 1-2 euro kadar oynuyor. Yine de son derece doyurucu menülerin fiyatları, içeceğinizle birlikte kişi başı 20 euro civarı. Yani iki kişilik bir akşam yemeği sonunda 40-50 euro arasında bir hesap ödersiniz.

Roma’dan İstanbul’a dönmek için Fiumicino Havaalanı’nı kullanabilirsiniz. Bunun için tren istasyonundan havalimanına giden trenler var. Yolculuk yarım saat sürüyor ve fiyatı kişi başı 14 euro.

Bunun yanında tren istasyonunun yanından kalkan otobüsler de aynı havalimanına gidiyor. Otobüs yolculuğu bir saat sürüyor ve fiyatı 6 euro.

Bir haftalık sürede İtalya’ya gelmeden önce planladığımız hemen hemen her şeyi gerçekleştirdik. ‘Harcamalarımıza çok dikkat’ ettik desem yalan olur. Bunda euronun 7 liranın üzerinde olması nedeniyle ‘bir daha ne zaman geliriz kim bilir’ düşüncesi etkili oldu. Ama gereksiz harcamalardan da uzak durduk tabi. Bir haftalık İtalya seyahati için iki kişi toplam bin 900 euro harcadık.