Ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınları hangi şartlarda emekli olur?

Çalışan, üreten, ekonomiye katkıda bulunan ev kadınları, bunun karşılığında emekli olabilme şansına sahipler. Peki, çalışmayan ev kadını nasıl emekli olur? Ev kadınları hangi şartlarda emekli olabilir? Ev kadınlarının merak ettiği tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Başka birinin yanında çalışmayan ve belirlenen şartları taşıyan ev hanımları düşük miktarda prim ödemesi ile emekli olma imkanına sahip. Peki nasıl? Ev hanımları hangi şartlarda emekli olabilir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Herhangi bir sigorta başlangıcı olmayan ve ev hanımı olan kadın vatandaşlar için emeklilik yolu açıldı. İlgili kanun tasarısına göre belirlenen şartları yerine getiren ev hanımları düşük bir miktar prim ödemesi ile emekli olma hakkı kazanıyor. Bu şekilde emekli olmak isteyen ev hanımlarının herhangi bir el sanatı ile meşgul olması ve yaptığı üretimden bir gelir elde ediyor olması gerekiyor.

EV KADINI SİGORTASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Buna ek olarak havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURUSU İÇİN…

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta için başvurusunda ilk adım Gelir Vergisi mükellefi olmadığına dair yazının alınması. Sonrasında ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' dolduruluyor ve kimlik fotokopisi ile başvuru gerçekleştiriliyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşın sigorta başlangıç tarihi, başvuru tarihini takip eden gün başlıyor. İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

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BAĞKUR ÜZERİNDEN EMEKLİLİK

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılık kapsamında yatıracakları primler Bağkur kapsamında değerlendiriliyor. Yani normal esnaf Bağkur için ayda 613 lira prim öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek Bağkurlu olabiliyor.

EV KADINLARI NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Bunun yanında emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabiliyor. Ayrıca ev hanımlarının da emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

NE KADAR PRİM ÖDENECEK?

Ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık primleri belirlenirken; Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32'si oranında prim ödenecek. Prim ödemesinin yüzde 20'si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12'si ise Genel sağlık Sigortası’ndan oluşmaktadır. 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yatırılacak en düşük prim tutarı ‘541,20 TL' olarak belirlendi.