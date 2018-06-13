Ev satarken nelere dikkat edilmeli? Ev satışında para nasıl alınır?

Sahip olduğunuz evinizi satmak zorunda kaldığınızda neler dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Satış konusunda henüz %100 güvenli bir yöntem bulunamasa da yapmanız gerekenlerle ilgili bazı önemli noktaları açıklamaya çalışacağız...

Bütün birikiminizi yatırarak satın aldığınız evi, sıkıntısız bir şekilde satmak istiyorsanız bu konuda nasıl hareket edeceğinizi önceden belirlemelisiniz. Bunun için yapmanız gereken bazı adımlar mevcut. İşte bu önemli adımların ne olduğunu haberimizde bulabilirsiniz…

EV SATARKEN DİKKAT EDECEĞİNİZ HUSUSLAR

Alıcı ile anlaşmadan önce yapılması gerekenlerden bazıları şöyledir:

– Evinizin gerçek değerini belirleyin,

– Evinizin konut kredisine uygun olup olmadığınına emin olun,

– Evinizin tapusu üzerinde banka ipoteği ya da başka ipotek varsa kaldırın

– Birden fazla yerden satış ilanı verin

– Emlakçı aracılığı ile satış yapacaksanız hazırlanan sözleşmeyi çok dikkatli okuyun,

– Evinizi alıcıya hemen göstermek yerine öncelikle alıcının şartlarını değerlendirin

– Eviniz hakkında olumlu olumsuz tarafları açıkça belirtin.

Alıcı ile anlaştıktan sonra yapmanız gerekenlerden bazıları da şöyledir:

– Satış konusunda anlaştığınız tüm şartları eksiksiz bir şekilde yazılı hale getirip imzalayın,

– Evinizde kiracı bulunuyorsa satış durumunu kiracıya mutlaka bildirin,

– Evinizin emlak vergisi borcu olmadığına emin olun

– Evin zorunlu deprem sigortası olduğuna emin olun,

– Tapuya evin gerçek satış değeri üzerinden bildirimde bulunun,

– Evin satışından sonra değer artış kazancı vergisi hesaplamasını yapın,

– Satış bedelinin alınmasında para transferi yollarını tercih edin

– Evinizin satış işlemi gerçekleştikten sonra verdiğiniz tüm satış ilanlarını kaldırın,

– Elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerinizi iptal edin,

– İkametgâhınızı yeni adresinize taşıyın ve Belediyeye satış yapıldığını bildirin.

İLGİLİ HABER Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Kira sözleşmesi örneği...

EV SATARKEN PARA NASIL ALINMALIDIR?

Tapu satış işlemlerinde satıcıların en fazla tedirgin olduğu konuların başında paranın eksiksiz olarak ödenmesi gelir. Her türlü dolandırılma işlemine karşın önceden yeterli bilgiye sahip olmanız sizi çıkabilecek olumsuzluklara karşı koruyacaktır. Bu konuda yapılması gerekenleri şöyle açıklanabir:

Ödemeyi mümkün olduğunca nakit olarak kabul etmeyin. Çünkü verilen para eksik veya sahte olabilir, ayrıca bu nakit parayı bankaya yatırmak için geçen zaman güvenlik zaafı oluşabilir.

Hesaplar arası para transferi yapılacaksa, alıcıyı transfer üst limiti için uyarın.

Çok bilinmese de online para transferlerinde çoğunlukla otomatik olarak konulan bir üst limit mevcuttur. Örneğin, online işlemlerde aynı gün içerisinde en fazla 15 bin TL para transferi yapılabilir şeklinde bir tanımlama olabilir.

Para transferi yapılmadan önce hesabınızın teyidi için ufak bir tutar (kapora) gönderilmesini isteyin.

Para transferi işlemlerinde yanlış hesaba para gönderme işlemi çok sık yapılan bir hata olmamakla birlikte bu tarz bir risk mevcut.

Para transferi yerine bankadan blokeli çek veya taahhüt yöntemini de seçebilirsiniz.

Blokeli çek yöntemi, tüm para hesaba yatırılarak karşılığında bankadan belirli bir ücret karşılığında çek alınarak yapılır. Bu yöntemde hesaptaki para belirli bir süre (örneğin bir hafta gibi) blokeli olarak kalır ve çek sahibi, hesap sahibi olmadan parayı tahsil edebilir. Bu durumda satış sırasında blokeli çek alıcı tarafında satıcıya verilir ve işlem tamamlanmış olur.

Blokeli çeke benzer bir diğer yöntem ise satış yapılması durumunda paranın satıcıya ödenmesine dair bir taahhüttün, bankada alıcı tarafından imzalanmasıdır. Bu yöntem genellikle konut kredisi kullanılması durumunda uygulanır.