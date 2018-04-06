Evini ucuza döşemek isteyeni de dolar vurdu

Türkiye'de dolara endeksli ürünlerin fiyatı her geçen gün artıyor. Beyaz eşya da bunlardan biri. Evini ucuz döşemek isteyenler eskiden soluğu spotçularda alıyordu. Fakat 4 TL'yi aşan kurla birlikte spotçulardan alışveriş yapmak da avantajlı olmaktan çıktı... 20 gün önce 1000 TL'ye satılan buzdolabının fiyatı 1300 TL'ye çıktı.

Her geçen gün dolar TL karşısında biraz daha güçleniyor. Evini ucuz döşemek isteyenler soluğu Topkapı ve Yenibosna’daki spotçular çarşısında alıyor. Fakat spotçularda bile fiyatlar ciddi seviyelere gelmiş durumda.

YÜZDE 30 ZAM

Topkapı’da 5 yıldır spotçuluk yapan Erol Yazgı beyaz eşya sektörünün dolardaki fiyat artışından bire bir etkilendiğini belirtiyor. Öyle ki neredeyse her ürüne 300- 400 TL zam geldiğini anlatıyor. Yazgı “Her ürüne neredeyse yüzde 30 zam geldi. Bazı ürünlere daha fazla… Örneğin bir buzdolabı 20 gün önce bin TL’ye satarken şimdi 1300 TL’ye satıyoruz. Set üstü ocak 200 TL iken şimdi 300 TL. Normal standartlarda bir TV 2 bin TL iken şimdi 2500 TL. Diğer tüm ürünlerde de fiyatlar bu şekilde artış gösterdi.” dedi.

NİSAN AYINDA HAREKETLİLİK BAŞLAR

Beyaz eşya sektörünün nisan ayında hareketlendiğini belirten Yenibosna spotçular çarşısı esnafı Musa Andaç ise düğün sezonu yaklaştıkça işlerin artmasını umduklarını söylerken geçen sene ile bu sene arasında ciddi bir fiyat farkı olduğundan dem vuruyor. Andaç, “Bizim sektörde nisan ayında hareketlilik başlar. Bu aylar normal olarak biraz durgun geçer. Biz bu ayları mevsimsel olarak değerlendiriyoruz. düğün sezonu falan açıldığında bizim işlerde ister istemez açılır. Geçen sene ile bu sene arasındaki tek fark fiyatlar. Her ürün neredeyse zamlandı.” diyor.

BU İŞİN KANUNU BU

Beyaz eşya sektöründe 40 yıllık esnaflık yapan Mehmet Akay bu sekötürn ocak, şubat ve mart aylarının sakin geçtiğini söylüyor. Akay, “Beyaz eşya sektöründe işler ocak, şubat ve mart aylarında durgun olur. Ancak nisan, mayıs aylarında açılır. Bu işin kanunu bu yıllardır böyledir.” dedi.