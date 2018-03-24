Evren’in uygulamasından dönülüyor: Vatandaşa 2B arazisi verilecek ama düzenlemenin ucu açık

Kenan Evren'in ağaçlandırma gerekçesiyle vatandaşların arazilerini kamu mülkiyetine geçirmesi uygulamasından darbenin üzerinden 38 yıl geçilmesinin ardından düzeltiliyor. Söz konusu arsalar yerine vatandaşa 2B arazisi verilecek. Muhalefet yasanın ucunun açık olmasından dolayı imar kirliliğinin artabileceği uyarısında bulunuyor.

1980 darbe döneminde Kenan Evren ve askeri yönetimin emriyle ağaçlandırılıp ormana dönüştürülen vatandaşlara ait arsa ve arazilerin kaderini belirleyecek kritik bir düzenleme geliyor. Meclis'teki tasarı, ormana dönüşmüş bu arsaların yerine vatandaşa 2B arsası verilmesini öngörüyor.

Ancak CHP'li milletvekilleri, ucu açık düzenleme nedeniyle özellikle İstanbul'da mülkiyeti şahıslara ait olan ancak orman kabul edilen alanların imara açılabileceği uyarısında bulundular. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan ve içerisinde ormandaki dikili ağaçların satışı ile sulama suyunun özelleştirilmesine kadar çok sayıda önemli madde bulunan torba tasarıda şimdi de Kenan Evren döneminde dikilen ormanlar tartışma konusu oldu. Tasarının 19'uncu maddesine göre, tapusu kişi veya şirketlerin üzerinde olduğu halde, hiçbir kamulaştırma ödemesi yapılmadan ağaçlandırılan ve bugün ‘orman olarak kullanılmasında yarar görülen' gayrimenkullere karşılık olarak, hak sahiplerine orman dışına çıkarılmış ya da 2B'ye dönüşmüş gayrimenkuller verilecek.

ZORLA ORMAN YAPILMIŞ

Tasarıyı hazırlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçmişte parası ödenip kamulaştırılmadan vatandaşın tapulu arazisinin ağaçlandırılıp ormana dönüştürülmesi nedeniyle bugün yüklü tazminat davalarıyla karşıya karşıya kaldıklarını söyledi. Eroğlu, “Özellikle 12 Eylülden sonra askerler, şuradaki alan boş ağaçlandırın, diye talimatlar vermiş. Tapu Ormana ait değil, ormanlık alan da değil, vatandaşın mülkü. Vatandaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açıyor, kazanıyor. Çünkü haksızlık olmuş, izin alınmadan zorla ağaçlandırılmış. Biz şimdi o alanlara karşılık hazineye ait yerlerden gayrimenkul vermek istiyoruz. Tabi vatandaş kabul ederse. Etmezse, mahkeme ne derse onu ödeyeceğiz” dedi.

NİYET İYİ AMA…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, niyetin olumlu görünmekle birlikte bu maddenin ucunun çok açık olduğunu isöyledi ve ”Özellikle boğaz bölgesi de dahil olmak üzere İstanbul'da bu tür her an ranta kurban gidebilecek çok sayıda alan var. Madde hak sahiplerine ormanlık alanları kullanabilme gibi bir imkanı da getirme riski taşıyacak şekilde ucu açık hazırlanmış. Ağaçlandırılmış alanlardan sadece, ‘orman olarak kullanılmasında yarar görülen' bölümlere karşılık hazine arazisi verilecek. Orman olarak kullanılmasında yarar görülmeyen ormanlık alan ise kullanıma açılabilir” dedi. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da komisyon toplantısında Bakan Eroğlu'na kaygılarını ifade etti ve “Geçmişte darbecilerin yaptığı gasp olayının bugün düzeltilmeye çalışılıyor olması tabii ki çok güzel. Ancak burada da yine şeytanın avukatlığını yapmak lazım. Sorunu düzeltirken de yine birilerine rant kapısının açılmaması, bir yerlerin talan edilmemesi, peşkeş çekilmemesi için gereken önlemi almak gerekiyor” dedi.