Eylül ayı ihracatında rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı." dedi.

Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre dış ticaret açığı Eylül’de yüzde 76.85 azalarak 1.89 milyar dolar olurken ekonomistler verinin ekonomide yavaşlama ve toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirttiler.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat Eylül’de yüzde 22.6 artışla 14.5 mlyr dolar, ithalat Eylül’de yüzde 18.1 azalarak 16.4 milyar dolar oldu. İhracattaki artışta otomotiv sektörü belirleyeci oldu.

Eylül ayında en fazla ihracat motorlu kara taşıtları kaleminde gerçekleşti. Motorlu Kara Taşıtları faslında Eylül ayında 2.2 milyar dolarlık ihracat yapılırken bir önceki yıla göre artış oranı ise yüzde 24 oldu. Motorlu kara taşıtları ihracatı Ocak-Eylül’de ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.7 artışla 19.63 milyar 633 dolara ulaştı.

İhracat Ocak-Eylül’de yüzde 7 artışla 123.1 milyar dolar olurken ithalat Ocak-Eylül’de yüzde 3.1 artarak 174.2 milyar dolar oldu.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “Dış ticaret açığı Eylül ayında daralmaya devam etti. Ağustos’ta hem ihracat hem ithalat azalırken Eylül’de ihracatın tekrar artışa geçmesi iyi haber. Bu durum Ağustos ayında başlayan dengelenmenin Eylül ayında hızlanarak devam ettiğini gösteriyor” dedi ve ekledi:

“Sabah açıklanan PMI verisi ile birlikte bakıldığında Eylül itibariyle iç talepte daralmanın hızlanacağı buna bağlı olarak da ithalatta yavaşlamanın süreceği anlaşılıyor. Öte yandan TL'deki değer kaybının etkisiyle ihracatta yön yukarı olacak. Bu bağlamda Ağustos ve Eylül aylarında cari fazla verme ihtimalimiz yüksek görünüyor.”

Bugün açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Eylül’de 42.7’ye gerileyerek Mart 2009’dan bu yana en düşük değeri alırken, sektörde daralmanın altıncı ayına girdiğini ortaya koydu.

Verilere göre 2017 yılı Eylül ayında yüzde 59.1 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2018’de yüzde 88.4’e yükseldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter’da yaptığı açıklamada, “Eylül ihracatımız yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır… Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18,1 düşüşle 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son 9 yılın en yüksek düzeyi” dedi.

Öte yandan Eylül’de TL ile yapılan ticaretin hacmi, 5.2 milyar TL’si ihracat, 4.6 milyar TL’si ithalat olmak üzere toplam 9.8 milyar TL’ye ulaştı. Eylül’de TL ile 173 ülkle ile ihracat, 108 ülke ile ithalat gerçekleştirildi; TL yapılan ihracat yıllık bazda yüzde 29.5 artış gösterdi.

Eylül’de en çok ihracat yapılan sektörlerde motorlu taşıtları 1.32 milyar dolarla kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler kalemi izledi. Eylül’de demir ve çelik ihracatı ise 1.07 milyar dolar oldu.

Eylül ayında en çok ithal edilen kalem ise mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler oluşturdu. Türkiye’nin enerji maliyetini de gösteren bu kalemde Eylül ayında 3.72 milyar dolar ithalat yapıldı. Bu kalemi 1.74 milyar dolar ithalat ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1.41 milyar dolar ile demir ve çelik ithalatı takip etti.

Eylül’de en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya, Çin ve Almanya aldı.

AA- REUTERS