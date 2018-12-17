EYT son durum: Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili Bakan’dan flaş açıklama!

Emekli olabilmek için primlerini tamamlayan ancak yaşı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar 'Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne?' sorusunun cevabını araştırıyor. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de bir açıklama yaptı. İşte konunun ayrıntıları...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilikte yaşa takılma”nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, “Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut.” dedi.

EYT AKP-MHP ENGELİNE TAKILDI

İYİ Parti'nin tasarının Meclis gündemine alınması için Muğla Milletvekili Metin Ergun imzası ile verdiği dilekçenin ardından Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AKP ve MHP'nin ‘ret' oyu verdiği tasarının bir kez daha Meclis'ten döndüğü bildirildi.

Tasarının reddedilmesinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıyan Muğla Milletvekili Metin Ergun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli EYT'li kardeşim hiçbir şey bitmiş değildir. En başından beri söylediğimiz gibi her türlü uzlaşıya açığız. Bu haklı mücadele devam edecektir” dedi.

Emeklikte Yaşa Takılanlar için verilen araştırma önergesinin MHP’nin çekimser kalması sonucunda AKP oylarıyla reddedilmesi üzerine bir açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar AKP’nin hukuksuzluğuna takılmıştı ama şimdi de MHP’nin tutarsızlığına takıldı. EYT için verilen araştırma önergesi CHP, İYİ PARTİ, HDP ve MHP Milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Ancak önce kabul oyu veren MHP aradan birkaç saat geçmeden çekimser kalarak yıllardır hakları gasp edilen, emeklilik hayali kuran insanları hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.