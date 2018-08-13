Dolar kaç lira? Euro kaç TL oldu? İşte Dolar/TL kuru ve döviz kurları…

Dolar kurunda dalgalanma sürüyor. Dolar/TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL’deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle illikit piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne sert bir düşüşle başladı. Albayrak'ın açıklaması ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların yurt dışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50'siyle sınırladı. Peki Dolar ve Euro kaç lira?

Döviz yeni haftaya da önemli hareketlerle başladı. Dolar/TL 7.24 seviyesini test ettikten sonra TCMB’nin iki ayrı likitide genişlemeci ve BDDK’nın swap işlemlerini sınırlayan adımlarının ardından yönünü aşağı çevirdi. Saat 22:50 itibari ile Dolar/TL 6,9905/7,0142’den Euro/TL 7.9648/7.9714’ten işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu? Dolar/TL 6,9905/7,0142'den Euro/TL 7.9648/7.9714'ten işlem görüyor.

TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALELERİ SONUÇLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı. TCMB’nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 60 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 60 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,93577 en düşük fiyat 6,93077, en yüksek fiyat 6,94077 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,93577 olarak gerçekleşti.

TCMB’nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 20 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 20 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 7,13577, en düşük fiyat 7,13577, en yüksek fiyat 7,13577 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 7,13577 olarak gerçekleşti.

TCMB’nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 14 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 14 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 7,46429,en düşük fiyat 7,46000, en yüksek fiyat 7,49000 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 7,46429 olarak gerçekleşti.