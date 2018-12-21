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Facebook kripto para birimi piyasalarına girmeye hazırlanıyor

ABD merkezli popüler sosyal ağ uygulaması Facebook, mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden işlem gerçekleştirilmesi hedeflenen bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor.

android-time 17:20
Haberler Ekonomi
Facebook kripto para birimi piyasalarına girmeye hazırlanıyor
ABD merkezli popüler sosyal ağ uygulaması Facebook, mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden işlem gerçekleştirilmesi hedeflenen bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor.

Bloomberg´de yer alan habere göre, Facebook özellikle Hindistan´da para transferleri piyasalarındaki volitiliteyi minimum düzeye indirecek bir stablecoin (dolara sabitlenmiş döviz kuru değerindeki kripto para birimleri) üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili Bloomberg´e konuşan Facebook kaynakları, projenin hala erken aşamalarında olduğunu belirtirken, “Diğer birçok ülke gibi, Facebook da blockchain teknolojisinin gücünü araştırıyor. Küçük bir ekip, blockchain de dahil olmak üzere diğer uygulamalar için de çalışmalar gerçekleştiriyor” dedi.

DHA

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