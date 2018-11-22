Facebook, Soros’un peşine adam takmış

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan Facebook kendisini eleştirmesinin ardından Macar asıllı iş adamı George Soros'u takip ettirdiğini söyledi. Facebook, Soros'un hangi dernekleri fonladığını araştırmak için bir şirketle anlaştı.

Guardian’da yer alan habere göre; Facebook dün akşam yaptığı açıklamada Macar iş adamı George Soros’un sivil toplum örgütlerini fonlama sistemini takip ettirmek için bir PR şirketiyle anlaştığını doğruladı.

PR şirketiyle anlaşma Soros’un Facebook hakkında söylediği ‘toplum için bir kötülük’ sözlerinin ardından gerçekleşti.

Facebook’un iletişim departmanının başındaki isim Elliot Schrage Soros’un Facebook hakkında yaptığı eleştirilerin ticari bir boyutu olup olmadığını anlamak için milyarderi takip ettirdiklerini açıkladı.

Schrage yaptığı açıklamada, “Daha önce kendisinden böyle sert eleştiriler duymamıştık. Bunun için mali bir motivasyonu olup olmadığını merak ettik” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

George Soros geçen ocak ayında yaptığı bir açıklamada Facebook ve Google’a ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında verdiği yemekte gazetecileri ağırlayan Soros Google ve Facebook’u tekel olmakla suçlayarak teknolojik gelişmenin önünde engel oluşturduklarını söylemişti.

Google ve Facebook’un kullanıcı sayılarını artırmaktan başka bir şey düşünmediğini iddia eden Soros bu kurumların elindeki zengin kişisel verinin güvenliği konusunda endişeli olduğunu söylemişti.