Facebook’tan yeni skandal: Bilgilerimiz 60 şirkete verildi

Facebook'un 60 donanım ve yazılım üreticisine kişisel bilgileri verdiği ortaya çıktı. Kişinin ilişki durumu ve politik eğilimi gibi bilgileri Amazon, Apple ve Microsoft'a verildi. Şirket yaptığını kabul ederken bu şirketlerin verileri sadece Facebook deneyimini iyileştirmek için kullandıklarını söyledi.

Facebook'un data skandalında ikinci perde… Şirketin Apple, Amazon ve Microsoft'a kullanıcı verileri sattığı ortaya çıktı. New York Times'ın haberine göre bu şirketler Facebook kullanıcılarının arkadaşlarının bilgileri, onların ilişki durumları ve politik eğilimlerine kadar pek çok bilgi sahibi oldu.

Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada kişilerin arkadaşlarının verilerine kullanıcı rızası olmadan erişilemeyeceği ifade edildi. Söz konusu data paylaşımlarının 2012 yılında olduğu bildirildi. 60 civarı teknoloji şirketi ile bu veriler paylaşılıyor.

‘İNANAMIYORUM’

Facebook'un kişisel verilerin mahremiyet biriminin eski yöneticisi Sandy Parakilas yaptığı açıklamada, “Altı yıl sonra bu uygulamanın hala devam ettiğine inanamıyorum. Facebook'un kongrede verdiği ifadelerin tamamen aksine bir şey bu” diye konuştu.

FACEBOOK: KÖTÜ BİR ŞEY İÇİN KULLANMADILAR

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg 10 Nisan'da ABD Kongresi'nde verdiği ifadede daha yaptıklarını ifade edip özür dilemişti. Facebook'un ürün başkan yardımcısı Ime Archibong New York Times'ın haberi üzerine bir blog yazısı yayımlayarak 60 üzerinde şirketle kişisel verilerin paylaşıldığını kabul etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Dataları verdiğimiz kişiler insanlara daha iyi bir Facebook deneyimi sunmak dışında bir şey yapmayacakları konusunda sözleşme imzaladılar.