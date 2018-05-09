Fadıl Akgündüz davasında güldüren diyalog

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı öne sürülen Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı davaya mağdurların beyanları damga vurdu.Mağdur Mustafa Özgün, mahkemeden ilginç bir talepte bulundu; “Fadıl Akgündüz’ün sakalının kesilmesini, sarığının, cübbesinin çıkartılmasını, dini sohbet vermesinin yasaklanmasını istiyorum” dedi. Mahkeme başkanı da öyle bir cezanın olmadığını belirterek, “Siz de her sakallıya inanmasaydınız” dedi. Mahkeme, Akgündüz’ün şirketlerine kayyum atanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 13'üncü celseye, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve avukatları ile çok sayıda mağdur ve avukatları katıldı. Satış yaparken medyatik insanların kullanıldığını, dini duygularının istismar edildiğini savunan mağdurlar, sanıkların tüm şirketlerine kayyum atanmasını, mal varlıklarına tedbir konulmasını ve tutuklanmalarını istedi.

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“4 KATLI APARTMANI SATTIM ŞUAN KİRADAYIM”

Mağdurlardan Serap Şahin: “2010'da 170 bin TL karşılığında 3 devre mülk aldım. 2013'de de Bağcılar'da 4 katlı binamın karşılığında 2 devre mülk aldım. Toplamda 600 bin TL ödedim. Şuan kiradayım. Zor durumdayım. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“KURAN KURSUNDA DERS VERİYORKEN ŞUAN BİR ŞERİKETTE TUVALET TEMİZLİYORUM”

Davut Karaca: “250 bin TL değerindeki evimi satarak devre mülk aldım. Şikayetçiyim. Kur'an kursunda çocuklara Kur'an öğretiyordum. Onun yüzünden Kur'an kursunu bırakmak zorunda kaldım. Şu an bir şirkette tuvalet temizleyerek geçimimi sağlıyorum”

Mustafa Azgün:“En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kendisine şöyle bir ceza verilmesini istiyorum. Kendisinin sakalının kesilmesini, sarığının, cübbesinin çıkartılmasını, dini sohbet vermesinin yasaklanmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme başkanı, “Bizim böyle bir ceza verme durumumuz yok”

Mağdur: “Biliyorum ben ekstra olarak istiyorum”

Mahkeme başkanı: “Siz de her sakallıya inanmasaydınız”

Bu arada duruşmada hazır bulunan başka bir mağdur ise “Biz mağduruz, devletin tapusuna inandık” dedi.

“MÜMKÜNSE İDAM EDİLDİSİN”

Ercan Gündüz:”İçimizdeki bir çok insan kötü durumda. Hasta olanlar, ölenler oldu. Kendisi bu ölümlerden sorumludur. Mümkünse idam edilmesini istiyorum”

“TEKNE VE DAİRELERİMİ VERDİM”

Binani Süsli: “Tekne ve daireler verdim. Karşılığında 6 devre mülk aldım. Sade 4'ünün tapusu geldi. Bir insanın hayatını devam ettirmek için ne kadar paraya ihtiyacı olabilir ki? Öbür tarafı hiç mi düşünmüyor? Para için insanların maneviyatını kullanıyor. Bizi mağdur etti. Beter olsun”

“DAHA ÖNCE SAHTEKAR OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA…”

Adil Durmuş: “Daha önceden sahtekar, dolandırıcı olduğunu biliyordum. Ancak dindar isimlerle tanıtım yapınca kandım”

“ÇİFTLİKBANK OLAYIYLA AYNI… MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN”

Mağdur avukatlarından Duygu Süren, “Çiftlik Bank ve Anadolu Farm soruşturmalarında şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, ihtiyati tedbir kararlarının uygulandığını, bu davanın da aynı mahiyette olduğu için Fadıl Akgündüz ve diğer sanıkların tüm şirketlerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz” dedi.

“KAYYUM ATANSIN”

Başka bir mağdur avukatı da şirketlere kayyum atanmasını ve tüm sanıkların tutuklanmasını istedi.

FADIL AKGÜNDÜZ: 14 AY İÇİNDE İNŞALLAH BİTECEK

Mahkeme başkanının “Son durum nedir?” diye sorması üzerine Fadıl Akgündüz, “Bazı çalışmalarımız var. Bu yıl içerisinde faaliyete başlayacağız. 14 ay içerisinde inşallah bitecek. Yapan da mağdur katılımcı da mağdur. En kısa sürede bitirilecek” diye cevap verdi.

KAYYUM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme başkanı dava dosyasının bilirkişiye gönderildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına ilişkin talebi, kayyum atanması ve mal varlıklarına tedbir konulması yönündeki talebi reddederek bilirkişi raporunun gelmesi için duruşmayı ertledi.