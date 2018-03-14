Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yine yanlış anlaşıldı. Fakıbaba bir iki şeker fabrikasını devletin alabileceğini söyemişti. Başbakan Binali Yıldırım durumu izah etti. Fakıbaba daha önce de 300 koyun projesinde herkese koyun verileceğini ifade etmiş daha sonra 'yanlış anlaşılma oldu' demişti.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nin bir iki şeker fabrikasını devletin satın alabileceğini açıklaması çiftçilerde heyecan yaratmıştı fakat Başbakan Binali Yıldırım Fakıbaba’nın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Yıldırım, Azerbaycan seyahati öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fakıbaba’nın açıklamalarının sorulması üzerine bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir… kast edilen budur” diye konuştu. Fakıbaba daha önce “Bir yanlış anlaşılma oldu” diyerek 300 koyun projesinden yalnızca merası ve ahırı olan, bu işle uğraşan kişilerin faydalanacağını söylemişti. İLGİLİ HABER Uzmanlar uyardı: 300 koyun için başvurmadan önce bir kez daha düşünün