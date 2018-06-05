Fakıbaba’dan tarımsal destekleme ödemeleri açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan Bayramı'na kadar 500 milyon TL tarımsal destek ödemesi daha yaparak 2018 için planlanan 14.5 mlyr TL'nin yüzde 70'ini tamamlayacaklarını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ramazan ayı öncesi üreticilerimize toplamda 8.5 milyar TL ödeme yapmıştık. Ramazan başından bugüne kadar da yaklaşık 1.1 milyar TL’lik ödeme yaptık. Ramazan Bayramına kadar da fark ödemeleri desteği, süt ve besi gibi hayvancılık destekleri ve diğer tarımsal desteklemeler kapsamında yaklaşık 500 milyon TL’lik bir ödeme daha yapmayı planlıyoruz” dedi.

Fakıbaba, bu ödemelerle birlikte yılbaşından itibaren Ramazan Bayramı’na kadar üreticilere ödenen nakit hibe tutarının 10.1 milyar TL’ye ulaşacağını belirterek, “Böylelikle 2018 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 14.5 milyar TL’lik tarımsal desteklerin yüzde 70’lik kısmını ödemiş olacağız” dedi.

REUTERS