Fatura halka kesildi!

Zeytinburnu Belediyesi ve KİPTAŞ, Hazine’yi 167.8 milyon liralık zarara uğrattı. KİPTAŞ, Hazine arazisi üzerine inşa ettiği konutlardan kâr elde etti. Belediye, zararı kamu malıyla ödeme kararı aldı.

Zeytinburnu Belediyesi 2013 yılında üzerinde çocuk parkı ve spor tesisi bulunan Hazine'ye ait araziyi kentsel dönüşüm alanına katarak, KİPTAŞ'ın konut projesi inşaa etmesine izin verdi. İşte vatandaşı konut değil dert sahibi yapan süreç böyle başladı. Zeytinburnu Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında Acil Eylem Planı'nda Çadırkent Alanı ve Helikopter Pisti olarak tanımlamış Hazine arazisini imara açarak kentsel dönüşüm alanına eklemişti. Hazine araziyi geri almak isteyince açılan dava sonucunda imar izni iptal edildi. Ancak, Zeytinburnu Belediyesi bu kararı uygulamadı. KİPTAŞ, arazinin üzerine Sahilpark Evleri'ni inşa etti. Hazine'nin açtığı dava sürerken 455 konut üzerine ipotek konuldu. Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı davayı kazandı. Mahkeme, Hazine'nin 167 milyon 892 bin 360 TL zarara uğratıldığını tespit etti. Danıştay, taraflar arasında sulhe karar verdi ve protokol yapılması için Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ı yetkilendirdi. Zeytinburnu Belediyesi'nin Hazine'nin uğradığı zararı gidermek için hazırladığı teklif CHP'li meclis üyelerinin ret oylarına karşın AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. 167.8 milyon liralık zararın karşılanması için hazırlanan teklif yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

KAMU MALIYLA ÖDEYECEK

Belediyenin sunduğu teklifte söz konusu tutarın yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) oranında Aralık 2017 itibarıyla güncellenerek 214 milyon 129 bin 915 TL olduğu ifade edildi. Bu tutarın 48 milyon 258 bin 525 TL'lik kısmının Maliye Bakanlığı'na KİPTAŞ tarafında ödenmesi teklif edilirken, kalan tutarın ise belediye sınırları içinde bulunan kamuya ait alanlarla trampa edilerek ödeneceği belirtildi. Yani, belediye Hazine'nin zararını kamu malıyla ödeme yolunu seçti.

ZARAR ÖDENİNCE İPOTEK KALKACAK

Zeytinburnu Belediyesi'nin zarar karşılığında Hazine'ye devretmek istediği alanlar arasında ilkokul, park alanlarının ve bağış yapılan arsaların bulunduğunu belirten Zeytinburnu CHP meclis üyesi Hüseyin Üsküdar, karara tepki göstererek, Hazine'nin zararının kamu malıyla ödenmek istendiğine dikkat çekti. Üsküdar, “Hazinenin arazisi üzerine yapılan konutların parasını KİPTAŞ aldı. İpotek nedeniyle tapusunu almış olmasına rağmen evini satışa çıkaramayanlar ve kentsel dönüşümle ev sahibi olmuş ancak tapusunu dahi alamayan vatandaşlar var. Zeytinburnu bu projeden bir kuruş kâr etmedi. Hazine'nin arazisi ‘hokus pokus' edilerek üzerine konut yapıldı, parayı KİPTAŞ cebine koydu. Şimdi belediye kamu alanları ile trampa yapalım diye yetki istiyor” dedi. “Vatandaş belediyeye gittiğinde, ‘Zeytinburnu Belediyesi'nin bu projeyle hiç ilgisi yok, KİPTAŞ'ın yeri' deniyordu” diye konuşan Üsküdar, “Şimdi belediye borcun çoğunu kamu arazileri ile kapatmak istiyor. Maliye 455 konutun üzerinde ipotek koydurduğu için zararın karşılanmasının ardından tapular iade edilebilecek” açıklamasını yaptı.