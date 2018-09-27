Fed kararı sonrası dolarda son durum! İşte rakamlar…

Fed'in faiz artırım kararı sonrası Dolar/TL 6.07'nin altına kadar gerilese de bu sabah 6.10 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Fed'in faizleri yüzde 2.00-2.25'e çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'de devam eden ardından Almanya ile sürecek temasları da piyasalarda yakından takip ediliyor.

Erdoğan TCMB'nin son kararının yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm sağlanabileceği istikametinde atılmış olabileceğini belirterek, Merkez Bankası'nın bu konudaki öngörüsünün gerçekleşmesini temenni ettiğini de söylemişti.

ABD ziyaretinin ardından gerçekleştireceği Almanya seyahatinin iki ülke ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri açısından önemi sorulan Erdoğan, “Türkiye Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. İlişkilerimizi yeniden güçlendirmek istiyoruz. Zaten Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri ticari noktada çok çok yüksekti. Bunu yeniden o seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

REUTERS- SOZCU.COMTR