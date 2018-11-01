Ferit Şahenk’ten bir satış daha

Doğuş Otomotiv İsviçre’deki bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için sözleşme imzaladığını duyurdu.
Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, İsviçre’nin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA hisselerinin tamamının satışı için Orchid Swiss Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia ile hisse satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi. İşlem bedelinin yer almadığı açıklamada, net varlıkların tespiti sonrası satış ve devir işleminin tamamlanacağı ifade edildi.
Türkiye'de Doğuş Yayın Grubu bünyesinde uzun süredir yayın haytına devam eden NTV Spor Discovery Communications tarafından satın alındı.
2015 yılında da Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile Discovery, CNBC-e kanalını Doğuş’tan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.
Doğuş Grubu'na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2500 metrekarelik arazi 1958 yılından beri Türkiye’de hizmet veren GÜRİŞ Holding tarafından satın alındı.
Doğuş Grubu, İzmir'de Üçkuyular'da inşaatı süren İstinye Park'taki yüzde 50 kadar hissesini ortağı Orjin Grup'a devrederek bu yatırımdan ayrıldı.
Doğuş Grubu’nun İstanbul İstinye Park’ı da satmayı planladığı basına yansımıştı. Doğuş’un söz konusu alışveriş merkezinde payı yüzde 42 seviyesinde; kalan hisselerin sahibi ise Orjin Grubu. Kaynaklar olası bir satışın İstinye Park için yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam değer üzerinden yapılabileceğini kaydediyor.
Doğuş Grubu bünyesinde Nusret ve Zuma gibi markaların da bulunduğu “d.ream International BV” şirketinde, Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere’de yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) dün yaptığı açıklamada Doğuş Holding’in iştiraki D Marinas’ın yaklaşık yüzde 25’ine 70 milyon euro sermaye yatırımı ile ortak olmak için anlaşma imzaladığını açıkladı.
Öte yandan Nahita ve Gladiator adındanki iki yatını da sattı Ferit Şahenk. Toplam maliyeti ise 22 milyon 700 bin euro.
Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya 2000 Plaza’yı, KDV hariç 13,8 milyon TL olan bedelinin yüzde 24 altında, 10,6 milyon TL’ye peşin ödemeyle sattı.
Doğuş Grubu 2017 yılında da Garanti Bankası’daki payını İspanyollara devretmişti. İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası’nın yüzde 9.95’ini 3.3 milyar TL'ye Doğuş Grubu’ndan satın almak üzere anlaşmıştı.
REUTERS- SOZCU.COM.TR
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