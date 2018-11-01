Ferit Şahenk’ten bir satış daha

Ferit Şahenk son günlerde yaptığı satışlarla gündemden düşmüyor. Şahenk şimdi de İsviçre'deki Porsche satış ve satış sonrası hizmeti veren firması D-Auto Suisse SA için satış sözleşmesi imzaladı.

Doğuş Otomotiv İsviçre’deki bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için sözleşme imzaladığını duyurdu.

AÇIKLAMA KAP’A YAPILDI

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, İsviçre’nin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA hisselerinin tamamının satışı için Orchid Swiss Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia ile hisse satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi. İşlem bedelinin yer almadığı açıklamada, net varlıkların tespiti sonrası satış ve devir işleminin tamamlanacağı ifade edildi.

NTV SPOR SATILDI

Türkiye'de Doğuş Yayın Grubu bünyesinde uzun süredir yayın haytına devam eden NTV Spor Discovery Communications tarafından satın alındı.

2015 yılında da Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile Discovery, CNBC-e kanalını Doğuş’tan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.

MASLAK’TA BULUNAN ARAZİYİ SATTI

Doğuş Grubu'na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2500 metrekarelik arazi 1958 yılından beri Türkiye’de hizmet veren GÜRİŞ Holding tarafından satın alındı.

İZMİR İSTİNYE PARK’TAN AYRILDI

Doğuş Grubu, İzmir'de Üçkuyular'da inşaatı süren İstinye Park'taki yüzde 50 kadar hissesini ortağı Orjin Grup'a devrederek bu yatırımdan ayrıldı.

İSTANBUL İSTİNYE PARK’TAN AYRILACAĞI İDDİASI

Doğuş Grubu’nun İstanbul İstinye Park’ı da satmayı planladığı basına yansımıştı. Doğuş’un söz konusu alışveriş merkezinde payı yüzde 42 seviyesinde; kalan hisselerin sahibi ise Orjin Grubu. Kaynaklar olası bir satışın İstinye Park için yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam değer üzerinden yapılabileceğini kaydediyor.

D.REAM’İN YÜZDE 17’SİNİ SATTI

Doğuş Grubu bünyesinde Nusret ve Zuma gibi markaların da bulunduğu “d.ream International BV” şirketinde, Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere’de yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu.

ERBD, D-MARİN’E ORTAK OLDU

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) dün yaptığı açıklamada Doğuş Holding’in iştiraki D Marinas’ın yaklaşık yüzde 25’ine 70 milyon euro sermaye yatırımı ile ortak olmak için anlaşma imzaladığını açıkladı.

YATLARINI DA SATIYOR

Öte yandan Nahita ve Gladiator adındanki iki yatını da sattı Ferit Şahenk. Toplam maliyeti ise 22 milyon 700 bin euro.

ANTALYA’DAKİ İŞ MERKEZİ SATILDI

Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya 2000 Plaza’yı, KDV hariç 13,8 milyon TL olan bedelinin yüzde 24 altında, 10,6 milyon TL’ye peşin ödemeyle sattı.

GARANTİ BANKASI’NDAKİ PAYLARINI İSPANYOLLARA DEVRETTİ

Doğuş Grubu 2017 yılında da Garanti Bankası’daki payını İspanyollara devretmişti. İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası’nın yüzde 9.95’ini 3.3 milyar TL'ye Doğuş Grubu’ndan satın almak üzere anlaşmıştı.

REUTERS- SOZCU.COM.TR