Ferrero: Fındık ağaçlarını sökmeyin sadeleştirin

İtalyan Ferrero’dan, Türkiye’ye, en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan ve milyonlarca çiftçiye ekmek kapısı olan fındıkta potansiyeli yeterince kullanamadığı uyarısı geldi.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, Türkiye'de fındık bahçelerinin sökülüp yerine alternatif ürünler dikilmesinin “büyük hata” olacağını belirterek, aksine fındık ağaçlarının hızla gençleştirilip üretim miktarı ve kalitenin artırılması gerektiğini söyledi. Gagliasso, bu sayede çiftçilerin fındıktan çok daha fazla gelir elde edeceğini, gençlerin de bahçelere geri döneceğini savundu.

Ferrero üst yönetimi Ankara'da bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, fındık ve çikolata sektörüne yönelik önemli bilgiler paylaştı. Stefano Gagliasso, dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiren Türkiye'nin fındıkta açık ara önde olduğunu, önümüzdeki 25-30 yıllık dönemde de birinciliğe aday olabilecek herhangi bir ülke görünmediğini söyledi. Buna karşılık Türkiye'de fındığın geleneksel yöntemlerle üretilmesi ve fındık bahçelerinin çok parçalı olması nedeniyle verim ve kalitenin çok düşük kaldığını belirten Gagliasso, düşük verim ve düşük kalite nedeniyle üreticilerin fındıktan elde ettiği gelirin düştüğünü, gençlerin de fındık bahçelerinde çalışmadığını ifade etti.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KULLANMIYORUZ

Gagliasso, şirket olarak Türkiye'de hiçbir toprağın sahibi olmadıklarını, fındık üretmediklerini, böyle bir niyetlerinin de olmadığını söyledi. Ferrero Başkanı Aldo Kaslowski ise Türkiye'de yeni şirket alıp almayacaklarına ilişkin soruya, “Fırsatlar olursa tabii ki değerlendiririz” yanıtını verdi. Ferrero Çikolata Grubu Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu da ürünlerinde nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanmadıklarını, kıvama uygun olması nedeniyle sadece pancar şekeri kullandıklarını söyledi.