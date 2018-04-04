FETÖ’nün lüks otomobilleri kapış kapış satıldı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle TMSF tarafından el konulan 43 ildeki 1019 şirkete ait toplam 780 adet lüks otomobil kapış kapış satıldı. Otomobillere talep patlaması oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun galerisindeki 780 adet 2016 model Audi marka araçlar açık artırma yöntemi ve teklif alınarak satıldı. Piyasa değeri 139 bin TL ile 330 bin TL arasında değişen binek otomobillere talep patlaması oldu. Audi'lerin satışı, piyasa değerinin yaklaşık yüzde 30 altında yapıldı.

780 adet Audi'den 101 tanesi; Q3, Q5 ve Q7 marka jeeplerden oluştu. Piyasa değeri 330 ila 700 bin TL arasında değişen 101 adetin de tümü satıldı. Lüks seri olan 7 adet Quattro Long model araç da sahiplerini buldu. Tamamı dizel ve otomatik vites olan araçlardan TMSF önemli gelir elde etti.

30.9 MİLYARLIK REZERV

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu el konulan şirketlerin malları dolayısıyla yaklaşık 30.9 milyar liralık bir rezerve sahip bulunuyor. FETÖ darbe teşebbüsünden sonra TMSF 43 ildeki 1019 şirkete kayyum atamıştı. 49 bin 928 kişinin çalıştığı FETÖ'cü şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün 46,8 milyar, toplam yıllık cirolarının 17,6 milyar lira, öz kaynaklarının da 19,7 milyar lira olduğu belirlenmişti.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda FETÖ'den el konulan şirketlere 74'ü Fon personeli olmak üzere 320 kayyum atandığını da açıklamıştı. TMSF'nin 30.9 milyar TL'lik rezervle Avrupa'nın en büyük rezervini elinde bulundurduğunu kaydeden Gülal, Fonun 2003'den bugüne kadar ise, 22.9 milyar dolarlık tahsilat yaptığını ifade etmişti.