Fiat’ta ‘Ronaldo’ grevi

İtalyan otomotiv firması Fiat'ın çalışanları, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferine harcanacak yüklü miktarı protesto etmek amacıyla 15 Temmuz'da greve gidecek.

İtalyan otomotiv firması Fiat’ın çalışanları, şirketin sahibi Andrea Agnelli’nin “kendilerinden yıllardır ekonomik fedakarlıklar beklediği halde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu yüzlerce milyon avro karşılığında başkanı olduğu İtalyan takımı Juventus’a transfer etmesini protesto” amacıyla greve gidecek. İtalya’da Sendikalar Birliği (USB), ülkenin güneyindeki Melfi kasabasında bulunan Fiat fabrikasındaki çalışanlarını greve çağırdı.

USB’den yapılan yazılı açıklamada, “FCA (Otomotiv firması Fiat Chrysler Automobiles) ve CNHI (Kamyon ve traktör şirketi CNH Industrial) çalışanlarından yıllardır çok büyük ekonomik fedakarlıklar yapmaları istenirken, bir yandan bir futbolcunun alınması için yüzlerce milyon avro harcama kararı verilmesi kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.

USB, açıklamasında, bu sebeple 15 Temmuz akşamı yerel saatle 22.00’den (TSİ 23.00) 17 Temmuz sabahı 06.00’ya (TSİ 07.00) kadar grev ilan ettiğini duyurdu.

Juventus futbol kulübü ile FCA ve CNH Industrial şirketlerinin başında Agnelli’nin sahibi olduğu Exor holding bulunuyor.

Juventus, Ronaldo’yu 112 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra İtalyan basınında yer alan haberlere göre futbolcuya verilecek yıllık 30 milyon avro olmak üzere 4 yıl için toplam 120 milyon avro net ücretle transfer etmişti.

AA