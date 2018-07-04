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Financial Times: Uber, Careem’i satın alıyor

Türkiye'de tartışmalı bir şekilde operasyonlarını sürdüren Uber'in, Careem'i satın alacağı iddia edildi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:53 4 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Financial Times: Uber, Careem’i satın alıyor
Türkiye'de tartışmalı bir şekilde operasyonlarını sürdüren Uber'in, Careem'i satın alacağı iddia edildi.

Financial Times'ın haberine göre Uber Ortadoğulu rakibi Careem'e ortak olacak veya şirketi satın alacak. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre taraflar anlaşmaya vardı.
Uber küresel çapta anlaşmalar yapmaya uzak bir şirket değil.

Uber Güneydoğu Asya'nın önemli şirketlerinden Grab'ı satın aldıktan sonra elinden çıkarmıştı.

Didi Chuxing'i de daha önce satın almıştı. Suudi Arabistan devleti Uber'in büyük yatırımcılarından biri. Careem'in Ortadoğu pazarındaki etkinliğini Uber aracılığı ile Suud'lar da kırmak istiyor olabilir yorumları yapılıyor.

DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR

Dubai merkezli Careem 2012 yılında kuruldu. Şirket Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye'de operasyonlarını sürdürüyor. Şirketin değeri 1 milyar dolar.

Careem'in marka ortakları arasında Rakuten, Daimler, DCM Ventures ve Coatue Management gibi şirketler bulunuyor.

Uber ve Careem yetkilileri satışa ilişkin bir yorum yapmadı.

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Son güncelleme: android-time 12:5504.07.2018
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